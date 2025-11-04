Перу розриває дипломатичні відносини з Мексикою через прохання колишнього прем’єра про притулок

Перу вирішило розірвати дипломатичні відносини з Мексикою після того, як колишня прем’єр-міністерка Бетсі Чавес сховалася в мексиканському посольстві, щоб попросити політичного притулку, повідомляє Reuters, яке наводить слова міністра закордонних справ Перу Уго де Села.

"У відповідь на цей недружній акт і з огляду на неодноразові випадки, коли нинішні та колишні президенти тієї країни втручалися у внутрішні справи Перу, уряд Перу сьогодні вирішив розірвати дипломатичні відносини з Мексикою", – сказав де Села.

Чавес, яка працювала за президентства Педро Кастільо, стикалася з кримінальними звинуваченнями у зв’язку з її нібито участю в спробі Кастільо розпустити Конгрес наприкінці 2022 року. Колишня прем’єрка перебувала у в’язниці з червня 2023 року, але була звільнена суддею у вересні, поки тривав її судовий процес.