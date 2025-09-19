Інтерфакс-Україна
Події
07:49 19.09.2025

Прем’єр Канади і президент Мексики оголосили про новий рівень стратегічного партнерства на 2025-2028 рр

2 хв читати
Прем’єр Канади і президент Мексики оголосили про новий рівень стратегічного партнерства на 2025-2028 рр

Канада та Мексика оголосили про підвищення рамок двосторонньої співпраці до рівня Всеохоплюючого стратегічного партнерства, спрямованого на зміцнення економічних, безпекових та соціальних зв’язків між країнами.

Про це було повідомлено за підсумками зустрічі прем’єр-міністра Канади Марка Карні та президента Мексиканських Сполучених Штатів Клаудії Шейнбаум Пардо, яка відбулася в Національному палаці в Мехіко.

"Канада та Мексика підтвердили свою відданість динамічній та перспективній співпраці. З цією метою премʼєр-міністр та президент із задоволенням оголосили про підвищення рамок їхньої співпраці до Всеохоплюючого стратегічного партнерства, яке сприятиме створенню майбутнього, більш процвітаючого, безпечного, інклюзивного та стійкого для народів обох країн", - йдеться в повідомленні, опублікованому на сайті офісу глави канадського уряду.

У рамках нового стратегічного партнерства було запущено План дій Канада-Мексика 2025–2028, що передбачає реалізацію конкретних заходів за чотирма ключовими напрямами: процвітання; мобільність, добробут та інклюзія; безпека; довкілля та сталий розвиток. План передбачає співпрацю у сфері торгівлі та інвестицій, портової інфраструктури, енергетики, природних ресурсів, сільського господарства, охорони здоров’я, безпеки, підготовки до надзвичайних ситуацій та кліматичних заходів.

Канадський прем’єр і мексиканський президент також підтвердили відданість Угоді між Канадою, США та Мексикою (CUSMA) та двостороннім комерційним відносинам після більш ніж 30 років тристоронньої вільної торгівлі.

"План дій Канада-Мексика 2025–2028 слугуватиме дорожньою картою для координації спільних дій протягом наступних трьох років", — зазначено в заяві.

 

Теги: #співпраця #мексика #заява #канада

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

23:51 18.09.2025
Трамп заявив, що не може коментувати падіння російських безпілотників у Польщі

Трамп заявив, що не може коментувати падіння російських безпілотників у Польщі

13:34 18.09.2025
Україна та Польща домовилися створити спільну оперативну групу з безпілотних авіаційних систем – Шмигаль

Україна та Польща домовилися створити спільну оперативну групу з безпілотних авіаційних систем – Шмигаль

10:44 18.09.2025
Міністерства України та Польщі підпишуть угоду про співпрацю та про набуття навичок керування дронами - Косіняк-Камиш

Міністерства України та Польщі підпишуть угоду про співпрацю та про набуття навичок керування дронами - Косіняк-Камиш

22:00 16.09.2025
Винищувачі НАТО Typhoon готові знищити російські БпЛА в разі потреби - Гілі

Винищувачі НАТО Typhoon готові знищити російські БпЛА в разі потреби - Гілі

21:34 16.09.2025
Христя Фріланд стане спеціальним представником Канади з питань відбудови України

Христя Фріланд стане спеціальним представником Канади з питань відбудови України

11:49 16.09.2025
В Україні за підтримки Кореї буде створено навчальний центр операторів важкої техніки — Олексій Кулеба

В Україні за підтримки Кореї буде створено навчальний центр операторів важкої техніки — Олексій Кулеба

16:52 15.09.2025
Посольство Мексики в Україні відзначило 215-ту річницю незалежності країни

Посольство Мексики в Україні відзначило 215-ту річницю незалежності країни

14:02 15.09.2025
Американські виробники демонструють значний інтерес до співпраці з Україною – Шмигаль

Американські виробники демонструють значний інтерес до співпраці з Україною – Шмигаль

20:23 13.09.2025
Зеленський: Російський дрон заглибився на територію Румунії на 10 кілометрів і перебував у повітрі 50 хвилин

Зеленський: Російський дрон заглибився на територію Румунії на 10 кілометрів і перебував у повітрі 50 хвилин

19:17 11.09.2025
Генштаби збройних сил Польщі та України поглиблюють співпрацю, зокрема у боротьбі з безпілотниками

Генштаби збройних сил Польщі та України поглиблюють співпрацю, зокрема у боротьбі з безпілотниками

ВАЖЛИВЕ

Сили спецоперацій уразили логістичний хаб 810-ї бригади морської піхоти РФ у Курській області

Окупанти за добу втратили 1150 осіб та 47 од. спецтехніки

Трамп: Ситуація рухалася до Третьої світової війни, зараз це не так

Міноборони Польщі: Україна зробила епохальний стрибок у розвитку дронів, ми хочемо скористатися цими знаннями

Окупанти завдали авіаудару по Костянтинівці, загинули 5 цивільних

ОСТАННЄ

Сили спецоперацій уразили логістичний хаб 810-ї бригади морської піхоти РФ у Курській області

74-річний чоловік поранений у Запорізькій області внаслідок атаки FPV-дроном

У Києві через нічну атаку можливі перебої з оплатою та валідацією квитків у швидкісному трамваї та фунікулері

Ворог атакував Павлоград і Нікопольщину безпілотниками та артилерією, виникли пожежі

Окупанти за добу втратили 1150 осіб та 47 од. спецтехніки

РФ завдала 376 ударів по 14 населених пунктах Запорізької області за добу

19 вересня: Яке сьогодні свято, все про цей день

Трамп відмовився схвалити пакет озброєнь для Тайваню на $400 млн на тлі можливих переговорів із Китаєм - ЗМІ

Міністерка Нідерландів закликала українських чоловіків із роботою самостійно забезпечувати себе житлом

Кличко: Німеччина виділить 2 млн євро на дрони для України та передасть вантажну техніку Києву

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА