Прем’єр Канади і президент Мексики оголосили про новий рівень стратегічного партнерства на 2025-2028 рр

Канада та Мексика оголосили про підвищення рамок двосторонньої співпраці до рівня Всеохоплюючого стратегічного партнерства, спрямованого на зміцнення економічних, безпекових та соціальних зв’язків між країнами.

Про це було повідомлено за підсумками зустрічі прем’єр-міністра Канади Марка Карні та президента Мексиканських Сполучених Штатів Клаудії Шейнбаум Пардо, яка відбулася в Національному палаці в Мехіко.

"Канада та Мексика підтвердили свою відданість динамічній та перспективній співпраці. З цією метою премʼєр-міністр та президент із задоволенням оголосили про підвищення рамок їхньої співпраці до Всеохоплюючого стратегічного партнерства, яке сприятиме створенню майбутнього, більш процвітаючого, безпечного, інклюзивного та стійкого для народів обох країн", - йдеться в повідомленні, опублікованому на сайті офісу глави канадського уряду.

У рамках нового стратегічного партнерства було запущено План дій Канада-Мексика 2025–2028, що передбачає реалізацію конкретних заходів за чотирма ключовими напрямами: процвітання; мобільність, добробут та інклюзія; безпека; довкілля та сталий розвиток. План передбачає співпрацю у сфері торгівлі та інвестицій, портової інфраструктури, енергетики, природних ресурсів, сільського господарства, охорони здоров’я, безпеки, підготовки до надзвичайних ситуацій та кліматичних заходів.

Канадський прем’єр і мексиканський президент також підтвердили відданість Угоді між Канадою, США та Мексикою (CUSMA) та двостороннім комерційним відносинам після більш ніж 30 років тристоронньої вільної торгівлі.

"План дій Канада-Мексика 2025–2028 слугуватиме дорожньою картою для координації спільних дій протягом наступних трьох років", — зазначено в заяві.