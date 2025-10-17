Зеленський: Трамп добре ознайомлений з ситуацією на фронті в Україні

Президент США Дональд Трамп дуже добре обізнаний з ситуацією на полі бою, і багато знає про те, що відбувається на фронті в Україні, вважає президент України Володимир Зеленський.

"Щодо наших відносин з президентом Трампом, я вважаю, що ми ведемо важливий діалог і починаємо розуміти один одного. Так. І я знаю, що президент Трамп дуже добре обізнаний із ситуацією на полі бою і багато знає про те, що відбувається на полі бою в Україні", - сказав Зеленський на початку зустрічі з Трампом.

Глава Української держави додав, що це дійсно допомагає, "коли ти знаєш багато речей, багато деталей про ту чи іншу війну". Однак, Україна все ще перебуває у стані війни, і президент зазначив, що він сподівається, "що ми зможемо впоратися".