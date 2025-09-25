Інтерфакс-Україна
Події
00:15 25.09.2025

Зеленський: Україна та Сирія підписали Спільне комюніке про відновлення дипломатичних відносин

1 хв читати

Спільне комюніке про відновлення дипломатичних відносин між Україною та Сирією було підписано сьогодні, повідомив Президент України Володимир Зеленський.

"Сьогодні Україна та Сирія підписали Спільне комюніке про відновлення дипломатичних відносин. Раді цьому важливому кроку й готові підтримати сирійський народ на шляху до стабільності", - йдеться в дописі у телеграм-каналі глави держави

За словами Зеленського, під час перемовин з президентом Сирії також було детально обговорено перспективні галузі для розвитку співпраці: "Ми з Президентом Сирії Ахмедом аш-Шараа під час перемовин також детально обговорили перспективні галузі для розвитку співпраці, безпекові загрози для обох країн та важливість протидії їм".

"Домовилися будувати відносини на основі взаємної поваги та довіри", – підкреслив президент України.

Джерело: https://t.me/V_Zelenskiy_official/16235

Теги: #сирія #відносини #зеленський

