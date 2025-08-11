Новообраний президент Польщі Навроцький обговорить із Трампом розміщення американських військ на польській території

Під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом президент Польщі Кароль Навроцький обговорить безпекові теми та відносини з Україною, повідомив прессекретар президента Рафал Лескевич, передає PAP.

Лескевич повідомив, що на зустрічі обговорюватимуть питання безпеки та відносини з Україною.

"Це надзвичайно важливо, оскільки ми, з одного боку, східний фланг НАТО, а з іншого - важливий економічний і політичний партнер для України загалом", - підкреслив він.

Він уточнив, що питання безпеки включають, крім іншого, розміщення американських військ у Польщі.

"Ця тема, безумовно, буде порушена", - сказав Лескевич.

Раніше Навроцький заявляв, що, крім Вашингтона, хотів би відвідати Ватикан на початку свого президентства.

"Можливо, президент відвідає Ватикан дорогою до США", - повідомив Лескевич.

Він пояснив, що наразі триває підготовка і планування перших візитів, і зазначив, що Навроцький обов'язково візьме участь у 80-й сесії Генеральної Асамблеї ООН, але "поки не розкриватиме подробиці інших візитів".