Сіярто звинуватив Київ у погіршенні відносин між Україною та Угорщиною

Фото: https://www.facebook.com/szijjarto.peter.official

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто звинуватив українську сторону у погіршенні стосунків між країнами.

"Я можу з чистою совістю сказати, що Київ несе повну відповідальність за те, що відносини між Угорщиною та Україною зазнали такого надзвичайного погіршення за останні 10 років. На жаль, не можна виключати, що попереду ще більше погіршення, але одне залишається незмінним і безсумнівним: ми зацікавлені в тому, щоб мати добрі відносини з усіма сусідніми країнами, в тому числі з Україною", - написав Сіярто у Facebook.

Він заявив, що це не Угорщина "відбирала права української меншини", "ставила під загрозу енергетичну безпеку України" і "хоче втягнути українців у війну".

"Угорсько-українські відносини дуже складні, і я щиро сподіваюся, що в наступні десять років вони будуть кращими, ніж за останні десять. Ми готові до цього, але треба також чітко усвідомлювати, що це залежить виключно від Києва та України", - резюмував міністр.