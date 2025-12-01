Президент Польщі різко висловився щодо політики у відносинах з РФ – речник

Фото: https://www.facebook.com/Nawrocki25

Президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що у відносинах з Росією не може бути "жодних угод", оскільки вона керується "брехнею" та "бажанням знищити", повідомив у соцмережі Х керівник Канцелярії президента Збігнев Богуцький (Zbigniew Bogucki).

"Історичні події є уроком також для сучасної Польщі та поляків: з москалями ні в XIX столітті, ні в XX столітті, ні в XXI столітті немає жодних угод. Там є тільки брехня, бажання забрати життя і бажання знищити. Це урок, який ми всі повинні засвоїти, глибоко вірячи в польських підпоручників, офіцерів і генералів", - процитував він слова Навроцького на виступі під час урочистостей з нагоди Дня курсанта в 195-ту річницю початку Листопадового повстання.

Як відомо з відкритих джерел, Листопадове повстання 1830—1831 років також відома як Кадетська революція — національно-визвольне повстання поляків і литовців проти Російської імперії.

Як повідомлялось, Навроцький скасував зустріч із прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном після зустрічі останнього з Володимиром Путіним.