Трамп заявив, що Індія стала менше купувати нафти з РФ, має намір скоротити мита на індійські товари

Американський президент Дональд Трамп заявив, що влада Індії скоротила імпорт нафти з РФ, тому США в майбутньому планують зменшити мита на індійські товари.

"Вони знизили цей імпорт, і тому в якийсь момент ми знизимо мита", - сказав він журналістам у Білому домі.

Трамп нагадав, що "наразі вони платять високі мита через ситуацію з російською нафтою".

Адміністрація Трампа раніше ввела серію високих мит на товари з Індії, мотивувавши це, зокрема, тим, що Делі купує багато нафти у РФ.