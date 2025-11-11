Інтерфакс-Україна
Політика
09:36 11.11.2025

Трамп заявив, що Індія стала менше купувати нафти з РФ, має намір скоротити мита на індійські товари

1 хв читати

Американський президент Дональд Трамп заявив, що влада Індії скоротила імпорт нафти з РФ, тому США в майбутньому планують зменшити мита на індійські товари.

"Вони знизили цей імпорт, і тому в якийсь момент ми знизимо мита", - сказав він журналістам у Білому домі.

Трамп нагадав, що "наразі вони платять високі мита через ситуацію з російською нафтою".

Адміністрація Трампа раніше ввела серію високих мит на товари з Індії, мотивувавши це, зокрема, тим, що Делі купує багато нафти у РФ.

Теги: #нафта #трамп #індія

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:27 11.11.2025
Трамп переконаний, що вести справи з Китаєм слід з позиції сили

Трамп переконаний, що вести справи з Китаєм слід з позиції сили

03:07 11.11.2025
Активи російської "Лукойл" в Іраку під загрозою через санкції США – ЗМІ

Активи російської "Лукойл" в Іраку під загрозою через санкції США – ЗМІ

20:16 10.11.2025
Кількість загиблих у Нью-Делі зросла до 13 людей

Кількість загиблих у Нью-Делі зросла до 13 людей

21:56 09.11.2025
Трамп пообіцяв кожному громадянину США $2000 дивідендів за рахунок митних надходжень

Трамп пообіцяв кожному громадянину США $2000 дивідендів за рахунок митних надходжень

09:11 09.11.2025
Білий дім спростував заяву Будапешта про безстрокове звільнення Угорщини від санкцій на імпорт російських енергоносіїв

Білий дім спростував заяву Будапешта про безстрокове звільнення Угорщини від санкцій на імпорт російських енергоносіїв

03:42 09.11.2025
Байден звинуватив Трампа у руйнуванні не тільки Білого дому, а й демократії в США

Байден звинуватив Трампа у руйнуванні не тільки Білого дому, а й демократії в США

21:36 07.11.2025
Припинення поставок російської нафти в Європу це питання часу – Зеленський

Припинення поставок російської нафти в Європу це питання часу – Зеленський

23:23 06.11.2025
Трамп: Індія здебільшого припинила закупку російської нафти

Трамп: Індія здебільшого припинила закупку російської нафти

00:58 03.11.2025
ОПЕК+ після грудня призупиняє збільшення видобутку нафти - ЗМІ

ОПЕК+ після грудня призупиняє збільшення видобутку нафти - ЗМІ

22:44 26.10.2025
СЗР: ОПЕК має значний запас міцності у видобутку нафти, Росія – серед аутсайдерів

СЗР: ОПЕК має значний запас міцності у видобутку нафти, Росія – серед аутсайдерів

ВАЖЛИВЕ

Проблема стосунків з Угорщиною – це проблема не України, а ЄС і НАТО, переконаний Яценюк

Яценюк: Під час переговорів про вступ до ЄС не можна отримати все і нічим не поступитися

Розмови політиків про вибори зараз безвідповідальні по відношенню і до країни, і до власної політичної кар'єри – Яценюк

Орбан би не переміг, якби вибори відбулися зараз, але до весни ще багато часу - депутат Закарпатської облради Цебер

Залужний: Я не визнаю жодних ідей проведення виборів під час війни

ОСТАННЄ

"Євросолідарність" виступила з вимогою дієвої реакції президента на справу Міндіча та ініціює відставку уряду

Порошенко про рішення Лондонського суду у справі ПриватБанку: за справедливість варто боротись

Комітети Ради ініціюють аудит вітроенергетики на Закарпатті на відповідність екологічним вимогам - Климпуш-Цинцадзе

КЕКЦ звернувся до прокуратури щодо незаконної видачі Міндовкіллям лімітів на рубку дерев у заповідниках

Проблема стосунків з Угорщиною – це проблема не України, а ЄС і НАТО, переконаний Яценюк

Яценюк: Під час переговорів про вступ до ЄС не можна отримати все і нічим не поступитися

Суд закінчив розгляд службових документів, там немає обгрунтування для санкцій проти Порошенка – адвокат

Розмови політиків про вибори зараз безвідповідальні по відношенню і до країни, і до власної політичної кар'єри – Яценюк

Нардеп В'ятрович про узгодження з Угорщиною закону про зміни в освіті: Його ніхто не бачив в очі в парламенті

Орбан вважає, що на заваді зустрічі Трампа з Путіним у Будапешті стоять лише 1-2 питання

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА