Інтерфакс-Україна
Події
17:16 13.11.2025

Мешканка Костянтинівки 18 років зберігала тіло померлої доньки у квартирі

2 хв читати

Перший заступник керівника Костянтинівської окружної прокуратури повідомив про підозру 58-річній мешканці міста Костянтинівка Донецької області, яка зберігала вдома протягом 18 років тіло померлої доньки, у злісному невиконанні обов’язків по догляду за дитиною, що спричинило тяжкі наслідки, та у нарузі над тілом померлої людини (ст. 166, ч. 1 ст. 297 КК України), повідомляє відділ інформаційної політики Донецької обласної прокуратури у четвер.

"Жінка протягом багатьох років не дбала про своїх двох доньок. Вона не забезпечувала їх їжею, лікуванням і належними умовами проживання. Діти жили у занедбаній квартирі без світла, тепла та необхідної гігієни. Молодшу дівчинку мати змушувала жебракувати та збирати їжу на кладовищі, а у разі відмови лякала та погрожувала покаранням. У грудні 2006 року 22-річна донька підозрюваної померла", - йдеться в повідомленні.

https://don.gp.gov.ua/userfiles/image/don/don_1763023073_13111.jpg

Про смерть доньки жінка лікарям та поліції не повідомила, а другу доньку примушувала ночувати в ліжку поруч із тілом померлої сестри упродовж декількох днів, забороняючи розповідати про це будь-кому.

"Коли молодшій потерпілій виповнилося 19 років, вона залишила домівку та переїхала до іншого міста, де намагалася розпочати нове життя й поступово відійти від пережитого. Лише у 2025 році дівчина звернулася до адвокатів і розповіла про своє минуле. Тоді ж інформацію про можливий злочин отримала і поліція. Під час огляду квартири правоохоронці виявили муміфіковані рештки старшої сестри, які пролежали близько 18 років", - розповіли в прокуратурі.

Повідомляється, що підозрювану буде направлено на експертизу для встановлення її психічного стану.

Теги: #мумія #костянтинівка

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:57 12.11.2025
Поліцейські продовжують евакуацію цивільних жителів Костянтинівки

Поліцейські продовжують евакуацію цивільних жителів Костянтинівки

15:25 12.11.2025
Росіяни намагалися скористатися густим туманом та прорватися в Костянтинівку, ЗСУ зірвали плани ворога

Росіяни намагалися скористатися густим туманом та прорватися в Костянтинівку, ЗСУ зірвали плани ворога

18:20 26.10.2025
Унаслідок обстрілу Костянтинівки загинула цивільна особа – МВА

Унаслідок обстрілу Костянтинівки загинула цивільна особа – МВА

18:17 26.10.2025
Унаслідок обстрілу Костянтинівки загинула цивільна особа – МВА

Унаслідок обстрілу Костянтинівки загинула цивільна особа – МВА

11:42 21.10.2025
У Костянтинівці загинула цивільна людина через ворожі обстріли минулої доби

У Костянтинівці загинула цивільна людина через ворожі обстріли минулої доби

20:58 13.10.2025
Двоє людей загинули у Костянтинівці через атаку російських БпЛА, постраждали ще троє – МВА

Двоє людей загинули у Костянтинівці через атаку російських БпЛА, постраждали ще троє – МВА

18:14 11.10.2025
Окупанти скинули авіабомбу на храм у Костянтинівці, загинули двоє людей, ще четверо зазнали поранень

Окупанти скинули авіабомбу на храм у Костянтинівці, загинули двоє людей, ще четверо зазнали поранень

15:01 24.09.2025
Окупанти скинули на Костянтинівку 3 авіабомби, двоє цивільних загинули, вісім поранені

Окупанти скинули на Костянтинівку 3 авіабомби, двоє цивільних загинули, вісім поранені

13:33 21.09.2025
Ворог знову обстрілював Костянтинівку, загинула людина

Ворог знову обстрілював Костянтинівку, загинула людина

15:40 18.09.2025
Окупанти завдали авіаудару по Костянтинівці, загинули 5 цивільних

Окупанти завдали авіаудару по Костянтинівці, загинули 5 цивільних

ВАЖЛИВЕ

Обмеження електрики в п’ятницю також застосовуватиметься всю добу в більшості регіонів – "Укренерго"

Міністри економіки ЄС обговорили варіанти фінпідтримки України на 2026-2027рр, запропоновані Єврокомісією. Більшість – за "репараційну позику"

Зеленський у п'ятницю проведе Ставку, присвячену захисту Запоріжжя

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони зупинили просування ворога - речник

Фон дер Ляєн назвала три варіанти, які розглядає Єврокомісія щодо фінпідтримки України на 2026-2027 рр.

ОСТАННЄ

В реєстрі прозорості НАЗК зареєструвалися перші 100 лобістів

Росіяни атакували цивільних, які намагалися евакуюватися із зони бойових дій, троє людей загинули – 77 ОАеМБр

Обмеження електрики в п’ятницю також застосовуватиметься всю добу в більшості регіонів – "Укренерго"

Кабмін виділить 1 млрд грн на ліквідацію наслідків обстрілів у 93 прифронтових громадах

Візит місії МВФ в Україну для обговорення потенційної нової програми розпочнеться дуже скоро – Фонд

"Укрзалізниця" та Київський авіаційний інститут запускають спільну освітню програму для залізничників

Держетнополітики 14 листопада розпочне вивчення можливих зв’язків однієї з церков Одеської єпархії із забороненою організацією

На Закарпатті викрито військового, який продавав чоловікам маршрути до Європи через віртуальні гаманці

Законопроєкт про адаптацію військових до цивільного життя готується в Раді – нардеп Тарасенко

Окупанти вдарили дроном по промзоні в Сумах, йде ліквідація пожежі, містян просять зачинити вікна

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА