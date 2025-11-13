Мешканка Костянтинівки 18 років зберігала тіло померлої доньки у квартирі

Перший заступник керівника Костянтинівської окружної прокуратури повідомив про підозру 58-річній мешканці міста Костянтинівка Донецької області, яка зберігала вдома протягом 18 років тіло померлої доньки, у злісному невиконанні обов’язків по догляду за дитиною, що спричинило тяжкі наслідки, та у нарузі над тілом померлої людини (ст. 166, ч. 1 ст. 297 КК України), повідомляє відділ інформаційної політики Донецької обласної прокуратури у четвер.

"Жінка протягом багатьох років не дбала про своїх двох доньок. Вона не забезпечувала їх їжею, лікуванням і належними умовами проживання. Діти жили у занедбаній квартирі без світла, тепла та необхідної гігієни. Молодшу дівчинку мати змушувала жебракувати та збирати їжу на кладовищі, а у разі відмови лякала та погрожувала покаранням. У грудні 2006 року 22-річна донька підозрюваної померла", - йдеться в повідомленні.

Про смерть доньки жінка лікарям та поліції не повідомила, а другу доньку примушувала ночувати в ліжку поруч із тілом померлої сестри упродовж декількох днів, забороняючи розповідати про це будь-кому.

"Коли молодшій потерпілій виповнилося 19 років, вона залишила домівку та переїхала до іншого міста, де намагалася розпочати нове життя й поступово відійти від пережитого. Лише у 2025 році дівчина звернулася до адвокатів і розповіла про своє минуле. Тоді ж інформацію про можливий злочин отримала і поліція. Під час огляду квартири правоохоронці виявили муміфіковані рештки старшої сестри, які пролежали близько 18 років", - розповіли в прокуратурі.

Повідомляється, що підозрювану буде направлено на експертизу для встановлення її психічного стану.