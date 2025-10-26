Інтерфакс-Україна
Події
18:17 26.10.2025

Унаслідок обстрілу Костянтинівки загинула цивільна особа – МВА

1 хв читати

Унаслідок ворожого артилерійського обстрілу Костянтинівки загинула цивільна особа, людина отримала поранення, несумісні з життям.

"Унаслідок ворожого артилерійського обстрілу Костянтинівки загинула цивільна особа. Людина отримала поранення, несумісні з життям", - інформує начальник Костянтинівської міської військової адміністрації Сергій Горбунов.

Унаслідок обстрілу також пошкоджено фасад приватного будинку.

Правоохоронці документують наслідки атаки, фіксуючи чергові факти військових злочинів з боку російських окупантів.

"Не наражайте себе та своїх близьких на небезпеку — евакуюйтеся в безпечніші регіони. Збережіть життя", — закликав він.

Джерело: https://www.facebook.com/share/p/1APeQhNyoF/?mibextid=wwXIfr

Теги: #атака #жертви #костянтинівка

