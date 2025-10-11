Інтерфакс-Україна
17:01 11.10.2025

Окупанти скинули авіабомбу на храм у Костянтинівці, загинули двоє людей, ще четверо зазнали поранень

Росіяни у суботу завдали авіаудару по території храму УПЦ (МП) в Костянтинівці, внаслідок чого двоє людей загинули, ще четверо дістали поранень, повідомив начальник Костянтинівської міської військової адміністрації Сергій Горбунов.

"За попередніми даними, удар було завдано авіаційною бомбою типу ФАБ-250. Вибух стався на території Іова Почаївського храму, де в момент атаки перебували місцеві мешканці. Поранених оперативно доставили співробітники поліції до лікарні міста Дружківка для надання медичної допомоги", - написав Горбунов у фейсбуці у суботу.

За його даними, загинули двоє мирних жителів. Ще четверо цивільних отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Внаслідок вибуху пошкоджено фасад Іова Почаївського храму Горлівської єпархії Української православної церкви. Крім того, одна людина, яка постраждала від ще одного авіаційного удару керованою авіабомбою ФАБ-250, самостійно звернулася по медичну допомогу до лікарні міста Дружківка. Вибуховою хвилею пошкоджено дев’ять приватних будинків.

