Інтерфакс-Україна
Події
14:57 11.12.2025

Окупанти скинули авіабомбу на магазин в Сумській області, двоє загиблих

1 хв читати

Дві мирних жительки Сумської області загинули і ще дві постраждали внаслідок авіаційної атаки російських окупантів по населеному пункту у Сумській області, повідомляє очільник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.

"У Великописарівській громаді росіяни скинули керовану авіабомбу на магазин. Удар прийшовся саме в момент, коли всередині були люди. На жаль, загинули двоє: продавчиня та місцева мешканка. Їхні тіла деблокували з-під завалів. Ще одна продавчиня, яка була в магазині, дивом вижила. Постраждали двоє людей. Одну жінку з пораненнями доставили до лікарні – медики надають їй необхідну допомогу", - написав Григоров в Телеграм у четвер.

 

Теги: #авіабомба #сумська_область

