Окупанти завдали удару по цивільній інфраструктурі Сумської області, попередньо, без постраждалих - обладміністрація

Російські окупаційні війська завдали удару по цивільній інфраструктурі Сумської області, є пошкодження поза житловим сектором, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Григоров.

"Ворог знову атакує цивільну інфраструктуру Сумщини. Два ворожі БпЛА вдарили по об’єктах на території Сумської громади. Є пошкодження поза житловим сектором", - написав він у телеграм-каналі у неділю.

За попередньою інформацією, постраждалих немає.