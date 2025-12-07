11:49 07.12.2025
Окупанти завдали удару по цивільній інфраструктурі Сумської області, попередньо, без постраждалих - обладміністрація
Російські окупаційні війська завдали удару по цивільній інфраструктурі Сумської області, є пошкодження поза житловим сектором, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Григоров.
"Ворог знову атакує цивільну інфраструктуру Сумщини. Два ворожі БпЛА вдарили по об’єктах на території Сумської громади. Є пошкодження поза житловим сектором", - написав він у телеграм-каналі у неділю.
За попередньою інформацією, постраждалих немає.