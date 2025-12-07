Інтерфакс-Україна
Події
11:49 07.12.2025

Окупанти завдали удару по цивільній інфраструктурі Сумської області, попередньо, без постраждалих - обладміністрація

1 хв читати
Окупанти завдали удару по цивільній інфраструктурі Сумської області, попередньо, без постраждалих - обладміністрація

Російські окупаційні війська завдали удару по цивільній інфраструктурі Сумської області, є пошкодження поза житловим сектором, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Григоров.

"Ворог знову атакує цивільну інфраструктуру Сумщини. Два ворожі БпЛА вдарили по об’єктах на території Сумської громади. Є пошкодження поза житловим сектором", - написав він у телеграм-каналі у неділю.

За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Теги: #обстріл #григоров #сумська_область

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

02:36 07.12.2025
Росія вдарила по Кременчуку, в місті перебої зі світлом - мер

Росія вдарила по Кременчуку, в місті перебої зі світлом - мер

19:07 06.12.2025
РФ продовжує обстрілювати Дніпропетровщину, пошкоджено інфраструктуру

РФ продовжує обстрілювати Дніпропетровщину, пошкоджено інфраструктуру

15:03 06.12.2025
Окупанти атакували дроном цивільне авто в Сумській області, поранено двох чоловіків

Окупанти атакували дроном цивільне авто в Сумській області, поранено двох чоловіків

18:42 04.12.2025
Масований обстріл РФ практично знищив Херсонську ТЕЦ – "Нафтогаз"

Масований обстріл РФ практично знищив Херсонську ТЕЦ – "Нафтогаз"

16:39 04.12.2025
Окупанти обстріляли пеританальний центр у Херсоні, без постраждалих - обладміністрація

Окупанти обстріляли пеританальний центр у Херсоні, без постраждалих - обладміністрація

08:37 04.12.2025
ДСНС: На Харківщині нічна атака ударних БПЛА спричинила пожежі, є постраждала

ДСНС: На Харківщині нічна атака ударних БПЛА спричинила пожежі, є постраждала

07:18 04.12.2025
Прокудін: У лікарні померла 6-річна дитина, яка постраждала через ворожий артобстріл Херсона

Прокудін: У лікарні померла 6-річна дитина, яка постраждала через ворожий артобстріл Херсона

18:58 03.12.2025
Кривий Ріг: є влучання балістикою, попередньо Іскандер-М, в адміністративну будівлю, одна жінка поранена

Кривий Ріг: є влучання балістикою, попередньо Іскандер-М, в адміністративну будівлю, одна жінка поранена

15:12 03.12.2025
У Харкові вибух, є загиблий та двоє постраждалих - мер

У Харкові вибух, є загиблий та двоє постраждалих - мер

14:06 02.12.2025
Кількість загиблих у Тернополі через російський удар 19 листопада зросла до 36 — Нацполіція

Кількість загиблих у Тернополі через російський удар 19 листопада зросла до 36 — Нацполіція

ВАЖЛИВЕ

Росія за тиждень випустила по Україні понад 1600 ударних дронів, близько 1200 КАБів та майже 70 ракет різних типів – Зеленський

ППО за ніч збила 179 з 246 повітряних цілей, є влучання на 14 локаціях

У неділю очікується відключення е/е від 3 до 4 черг для споживачів у всіх регіонах України

Зеленський разом із переговорниками провів бесіду з Віткоффом та Кушнером

Кіберкорпус ГУР атакував провідну логістичну компанію РФ до Дня ЗСУ - джерела

ОСТАННЄ

У Кременчуці водопостачання частково відновили, найскладніша ситуація з опаленням - мер

Росія за тиждень випустила по Україні понад 1600 ударних дронів, близько 1200 КАБів та майже 70 ракет різних типів – Зеленський

Ситуація з електропостачанням у містах Кременчук та Горішні Плавні на Полтавщині після ворожої атаки залишається складною – обладміністрація

Окупанти обстріляли трьома КАБами село у Запорізькому районі, є руйнування, без постраждали- - обладміністрація

Спецпредставник США Келлог залишається оптимістом щодо перспектив врегулювання війни

Європа підтримує Зеленського не погоджуватися на виведення військ із Донбасу - ЗМІ

У Кременчуці частково відновили водопостачання після атаки РФ - мер

ППО за ніч збила 179 з 246 повітряних цілей, є влучання на 14 локаціях

Унаслідок ударів ворожих безпілотників у Новгород-Сіверському загинув чоловік

ОВА: масована атака ракет і БПЛА на Полтавщину спричинила перебої з тепло- та водопостачанням

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА