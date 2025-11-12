Росіяни намагалися скористатися густим туманом та прорватися в Костянтинівку, ЗСУ зірвали плани ворога

У 28-й окремій механізованій бригаді імені Лицарів Зимового Походу повідомили про зрив спроби росіян прорватися у м.Костянтинівка Донецької області, куди ворог стягнув "чимало особового складу".

"Росіяни вирішили скористатися густим туманом на Костянтинівському напрямку. Під його прикриттям намагалися прорватися в саму Костянтинівку та околиці. Окупанти стягнули чимало особового складу, сподіваючись на несподіванку. Не вийшло", - йдеться у повідомленні.

У бригаді зазначили, що розвідники вчасно засікли рух ворожих груп, а бійці " зустріли їх гаряче".

"Туман став пасткою для самих росіян — вони не бачили, звідки прилітає, а ми працювали чітко й прицільно", - додали у 28-й ОМБр.

В результаті окупанти отримали відсіч та значні втрати особового складу. Частина груп відступила, решта залишилася в полях.

"Лицарі тримають позиції. Констаха — під нашим контролем", - наголосили у бригаді.