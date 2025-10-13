Інтерфакс-Україна
Події
20:58 13.10.2025

Двоє людей загинули у Костянтинівці через атаку російських БпЛА, постраждали ще троє – МВА

Двоє людей загинули у Костянтинівці через атаку російських БпЛА, постраждали ще троє – МВА

Росіяни у понеділок атакували ударними безпілотниками легкові автомобілі, внаслідок чого двоє людей загинули, ще троє дістали поранень, повідомив начальник Костянтинівської міської військової адміністрації Сергій Горбунов.

"У результаті чергових атак ударними FPV-дронами по місту Костянтинівка є загиблі та поранені серед цивільного населення. В одному з випадків ворожий дрон влучив у легковий автомобіль, у якому пересувалися місцеві жителі. Внаслідок вибуху двоє людей загинули на місці — отримали травми, не сумісні з життям. Ще двоє цивільних зазнали поранень під час руху автомобілем та самостійно звернулися по медичну допомогу до лікарні у місті Дружківці", - написав він на сторінці у Facebook.

За його словами, інший удар FPV-дроном також був спрямований по Костянтинівці. "Поранення отримав один цивільний, який самостійно звернувся за допомогою до лікарні у місті Краматорськ. Постраждалий також перебував у автомобілі під час атаки. Внаслідок обох обстрілів пошкоджено легкові машини", - додав Горбунов.

 

