Інтерфакс-Україна
Події
18:20 26.10.2025

Унаслідок обстрілу Костянтинівки загинула цивільна особа – МВА

1 хв читати

Унаслідок ворожого артилерійського обстрілу Костянтинівки загинула цивільна особа, людина отримала поранення, несумісні з життям.

"Унаслідок ворожого артилерійського обстрілу Костянтинівки загинула цивільна особа. Людина отримала поранення, несумісні з життям", - інформує начальник Костянтинівської міської військової адміністрації Сергій Горбунов.

Унаслідок обстрілу також пошкоджено фасад приватного будинку.

Правоохоронці документують наслідки атаки, фіксуючи чергові факти військових злочинів з боку російських окупантів.

"Не наражайте себе та своїх близьких на небезпеку — евакуюйтеся в безпечніші регіони. Збережіть життя", — закликав він.

Теги: #костянтинівка #постраждалі #горбунов #обстріл

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:17 26.10.2025
Унаслідок обстрілу Костянтинівки загинула цивільна особа – МВА

Унаслідок обстрілу Костянтинівки загинула цивільна особа – МВА

18:16 26.10.2025
Окупанти спрямували безпілотник у маршрутку, постраждали п'ятеро людей - прокуратура

Окупанти спрямували безпілотник у маршрутку, постраждали п'ятеро людей - прокуратура

16:49 26.10.2025
У Києві завершено роботи по ліквідації наслідків ворожого обстрілу в Деснянському районі

У Києві завершено роботи по ліквідації наслідків ворожого обстрілу в Деснянському районі

16:43 26.10.2025
Ворог завдав удару безпілотником по багатоповерхівці в Сумах, горіла покрівля - ДСНС

Ворог завдав удару безпілотником по багатоповерхівці в Сумах, горіла покрівля - ДСНС

15:48 26.10.2025
Кількість постраждалих у Києві через нічну атаку зросла до 33 людей – Кличко

Кількість постраждалих у Києві через нічну атаку зросла до 33 людей – Кличко

13:14 26.10.2025
Атаковано виробництво найбільшого виробника кави у "дріпах" Idealist Coffee

Атаковано виробництво найбільшого виробника кави у "дріпах" Idealist Coffee

12:46 26.10.2025
УЧХ розгорнув пункт допомоги постраждалим через російську атаку БпЛА на Київ

УЧХ розгорнув пункт допомоги постраждалим через російську атаку БпЛА на Київ

12:36 26.10.2025
Одна людина загинула, двоє постраждали через ворожі обстріли Куп'янського району Харківської області

Одна людина загинула, двоє постраждали через ворожі обстріли Куп'янського району Харківської області

11:11 26.10.2025
Вже відомо про 32 постраждалих у Києві через нічну атаку – Кличко

Вже відомо про 32 постраждалих у Києві через нічну атаку – Кличко

10:11 26.10.2025
Кількість постраждалих у Києві внаслідок нічної атаки російських БпЛА зросла до 31 – Ткаченко

Кількість постраждалих у Києві внаслідок нічної атаки російських БпЛА зросла до 31 – Ткаченко

ВАЖЛИВЕ

Генштаб: ЗСУ звільнили дев’ять населених пунктів у районі Очеретиного та стримують РФ під Покровськом

РФ застосувала проти України за тиждень майже 1200 дронів, 1360 КАБ та понад 50 ракет - Зеленський

Обмеження е/е в неділю застосовуватиметься з 9:00 до 22:00 - Укренерго

Зеленський: Розраховуємо на 150 літаків Gripen для України, і перші мають з'явитися наступного року

Міністр економіки Німеччини запевнила у допомозі українцям напередодні зими, нагадала, що Patriots вже "в дорозі"

ОСТАННЄ

1200 дронів за тиждень: Зеленський закликав до спільної відповіді та повідомив про постачання "Міражів" і ракет

Бессент назвав Дмитрієва пропагандистом, який бреше про санкції

Окупанти атакували Кривий Ріг КАБом, його знищила ППО

ГУР: Уражено три РЛС та ворожий десантний катер в окупованому Криму

Фіцо проти використання заморожених активів РФ для підтримки України

Атака РФ на Київ знищила склад і офіс фармкомпанії Оптіма-Фарм - ЗМІ

Нью-Джерсі та Дніпропетровська область підписали Меморандум про взаєморозуміння

Туск розповів, що думає Зеленський про тривалість війни - ЗМІ

Міністр оборони Хорватії прибув до Києва, говоритимуть, зокрема, про співпрацю в оборонному виробництві

Через удар по Бєлгородській дамбі вода хлинула на позиції росіян і ускладнює їхню логістику біля Вовчанська – 16-й армійський корпус ЗСУ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА