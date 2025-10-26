Унаслідок обстрілу Костянтинівки загинула цивільна особа – МВА

Унаслідок ворожого артилерійського обстрілу Костянтинівки загинула цивільна особа, людина отримала поранення, несумісні з життям.

"Унаслідок ворожого артилерійського обстрілу Костянтинівки загинула цивільна особа. Людина отримала поранення, несумісні з життям", - інформує начальник Костянтинівської міської військової адміністрації Сергій Горбунов.

Унаслідок обстрілу також пошкоджено фасад приватного будинку.

Правоохоронці документують наслідки атаки, фіксуючи чергові факти військових злочинів з боку російських окупантів.

"Не наражайте себе та своїх близьких на небезпеку — евакуюйтеся в безпечніші регіони. Збережіть життя", — закликав він.