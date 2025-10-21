У Костянтинівці загинула цивільна людина через ворожі обстріли минулої доби

Фото: https://t.me/VadymFilashkin

У Костянтинівці через ворожі обстріли минулої доби загинула цивільна людина, фіксуються численні пошкодження житлової та цивільної інфраструктури, повідомив очільник Донецької обласної військової адміністрації.

"Всього за добу росіяни 12 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 208 людей, у тому числі 39 дітей", - написав він у телеграм-каналі у вівторок.

За його даними, у Краматорському районі у Рай-Олександрівці Миколаївської громади пошкоджено авто. У Слов'янську пошкоджено ангар, у Дружківці - 2 будинки, у Костянтинівці пошкоджено багатоповерхівку і приватний будинок, загинула людина.

У Бахмутському районі у Сіверську пошкоджено 5 будинків.