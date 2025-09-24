Окупанти скинули на Костянтинівку 3 авіабомби, двоє цивільних загинули, вісім поранені

Російські окупаційні війська вранці обстріляли Костянтинівку Донецької області, наразі відомо про двох загиблих та вісьмох поранених, повідомив очільник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

“Щонайменше 2 людини загинули і 8 поранені — такі наслідки ранкового удару по Костянтинівці. Росіяни скинули на місто 3 авіабомби, убили двох чоловіків 42 і 69 років. Із 8 поранених одна людина перебуває у тяжкому стані”, - написав він у телеграмі у середу.

За даними ОВА, пошкоджено 16 приватних будинків, 3 багатоповерхівки і автомобіль.