13:33 21.09.2025

Ворог знову обстрілював Костянтинівку, загинула людина

Ворог у неділю обстріляв Костянтинівку у Донецькій області, загинула людина, повідомив начальник міської військової адміністрації Сергій Горбунов.

“Ворог відкрив вогонь зі ствольної артилерії по житлових кварталах міста. Внаслідок обстрілу загинула одна цивільна особа, яка отримала поранення, несумісні з життям, у власному помешканні. Військові злочини росії вкотре забрали життя мирного мешканця Костянтинівки”, - написав Горбунов у Facebook.

Крім того, російські війська завдали удару по місту із застосуванням реактивних систем залпового вогню “Смерч”. Зафіксовано пошкодження трьох фасадів багатоповерхових будинків, фасаду магазину та торговельного центру. Постраждалих серед цивільного населення немає.

Також здійснено авіаудар керованою авіабомбою ФАБ-250 з УМПК. Внаслідок цього пошкоджено фасад багатоквартирного будинку. Жертв і постраждалих не зафіксовано.

Відділ поліції проводить фіксацію злочинів.

