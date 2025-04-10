Інтерфакс-Україна

Політика

16:35 10.04.2025

Нацбанк спрямував запит до МІБ щодо витрат "Справи громад" та БФ Порошенка на ЗСУ, стверджують у "Євросолідарності"

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Національний банк України НБУ спрямував до Міжнародного інвестиційного банку (МІБ) запит щодо того, чому Благодійний фонд (БФ) Порошенка та громадська організація "Справа Громад", чиї рахунки знаходяться у МІБ, витрачають так багато грошей на допомогу Збройним силам України, повідомляється на сайті партії "Європейська солідарність" у четвер.

"Ми вважаємо дивними запити, чому на наші рахунки надходять гроші від підприємств родини Порошенків. Також у нас запитують, чому ми фінансуємо оборонні підприємства? Чому фінансуємо виробництво безпілотних літальних апаратів? Фонд здійснює фінансування оборонної промисловості – зокрема, виробництво комплексів РЕБ, комплексів протидії технічним розвідкам. Це ніяк не суперечить закону України. Також ми фінансуємо розробку новітніх інноваційних військових технологій", – повідомила на брифінгу виконавчий директор Фонду Порошенка Ольга Рибалко.

Вона зазначила, що фонд за останні два дні сплатив рахунки більше ніж на 30 млн грн, які були спрямовані на виробництво систем радіоелектронної боротьби та FPV-дронів.

У "Євросолідарності", в свою чергу, повідомили, що усього від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Фонд Порошенка і "Справа Громад" передали у війська дронів, техніки та спорядження на суму понад 7 млрд грн.

Співзасновник ГО "Справа громад" Віталій Гайдукевич зазначив, що "незрозуміла логіка питання – чому ми стали допомагати більше: тому що в країні війна і потреби армії меншими не стають".

"Нас запитали, чому ми витрачаємо гроші на ЗСУ і чому навесні 2023 року цей обсяг донатів зріс. Тому що держава не впоралася зі своїм завданням. Ця потреба, в даному випадку FPV, була базовою потребою ЗСУ в 2023 році навесні. Це був не перший прецедент, на початку повномасштабки держава не змогла забезпечити армію автомобілями, зокрема, повнопривідними вантажівками. "Справа громад" за допомогою Фонду Порошенка закупила майже три сотні повнопривідних вантажівок, відремонтувала, відновила і поставила", – повідомив він.

Адвокат Ілля Новіков заявив, що такий запит трактує як тиск на фонди, який веде до скорочення допомоги ЗСУ. "Ми будемо вживати певних заходів, ми будемо ставити питання до Служби безпеки України, щоб посадовець Нацбанку України, який підписав відповідні документи, щоб ця діяльність була перевірена. Ми принаймні поставимо таке питання і побачимо, яка реакція буде від правоохоронних органів", – сказав він.

 

Теги: #запити #порошенко #нбу #фонд

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