Софія Нерсесян представлятиме Україну на "Дитячому Євробаченні-2025" в Грузії

Переможницею національного відбору на міжнародний пісенний конкурс "Дитяче Євробачення-2025" стала Софія Нерсесян з піснею "Мотанка", повідомляє Суспільне мовлення.

"З-поміж шістьох фіналістів, за результатами глядацького голосування та оцінювання журі, визначили переможницю, яка отримала від журі 5, а від глядачів - 6 балів. Перемогу здобула Софія Нерсесян", - йдеться у повідомленні "Суспільного" по результатам фіналу нацвідбору, який відбувся в неділю вечері у форматі онлайн-концерту.

Зазначається, що загалом у глядацькому голосуванні у застосунку "Дія" взяла участь рекордна кількість під час фіналу нацвідбору на "Дитяче Євробачення" - 190 тис. 71 українець.

Крім цьогорічної переможниці, у фіналі також змагалися Лікерія Чирва, Ольга Нестерко, дует Злати Іванів та Владислава Васицького, Всеволод Скрима та Ангеліна Глогусь.

Як повідомлялося, представник України Артем Котенко посів 3 місце на "Дитячому Євробаченні-2024" в Мадриді (Іспанія). Перемогу отримала Грузія.

Фінал "Дитячого Євробачення-2025" відбудеться 13 грудня у Тбілісі (Грузія).