Інтерфакс-Україна
Події
16:51 06.10.2025

Українська Fire Point зможе розпочати виробництво в Данії вже найближчими місяцями - міністр оборони

1 хв читати
Українська Fire Point зможе розпочати виробництво в Данії вже найближчими місяцями - міністр оборони

Українська оборонна компанія Fire Point зможе розпочати виробництво в Данії вже в найближчі місяці, заявив міністр оборони Данії Троель Лунд Поульсен.

Виступаючи на третьому Міжнародному форумі оборонних індустрій (DFNC3) у понеділок, міністр нагадав про започаткування данської моделі 2.0, що дасть можливість запросити оборонні компанії України розпочати виробництво в Данії.

"І разом з моїм колегою, він також присутній тут сьогодні, Мортеном Бьодсковим, ми щойно оголосили, що FirePoint зможе розпочати виробництво в Данії в найближчі місяці", - повідомив міністр.

Він висловив сподівання, що на початку наступного року Fire Point налагодить виробництво в Данії.

"Сподіваюся, ми також зможемо повчитися у Fire Point та, сподіваюся, що ми зможемо запросити більше оборонних компаній з України розпочати виробництво в Данії", - наголосив очільник відомства.

Раніше повідомлялося, що українська компанія Fire Point, відома розробкою крилатої ракети "Фламінго", готується до запуску виробництва твердого ракетного палива в Данії.

У червні 2025 року Данія та Україна підписали угоду про спільне виробництво зброї. 3 вересня 2025 року міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен офіційно повідомив, що Fire Point відкриє завод у місті Воєнс (південна Ютландія), поблизу авіабази Ськридструп (де базуються F-16 та F-35). Компанія вже зареєстрована в Данії під назвою FPRT і має CVR-номер (податковий ідентифікатор).

Теги: #данія #поульсен #виробництво #fire_point #dfnc3

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:15 06.10.2025
Міністр промисловості Данії анонсував меморандум для залучення українських підприємств ОПК до виробництва в його країні

Міністр промисловості Данії анонсував меморандум для залучення українських підприємств ОПК до виробництва в його країні

16:34 06.10.2025
Словаччина прагне посилити співпрацю з Україною у сфері ОПК - міністр оборони

Словаччина прагне посилити співпрацю з Україною у сфері ОПК - міністр оборони

16:32 06.10.2025
Міністр оборони Словаччини: Україна потребує безпекових гарантій, і підтримка її вступу до ЄС є однією з них

Міністр оборони Словаччини: Україна потребує безпекових гарантій, і підтримка її вступу до ЄС є однією з них

13:35 06.10.2025
Зеленський: Потенціал України у виробництві тільки дронів і ракет у 2026 р. буде вже $35 млрд

Зеленський: Потенціал України у виробництві тільки дронів і ракет у 2026 р. буде вже $35 млрд

07:22 04.10.2025
У Данії знову заявили про провокації російських військових кораблів у протоках

У Данії знову заявили про провокації російських військових кораблів у протоках

10:49 03.10.2025
Українська делегація в Данії провела робочу зустріч з командувачем Сухопутних військ Пітером Бойсеном

Українська делегація в Данії провела робочу зустріч з командувачем Сухопутних військ Пітером Бойсеном

19:29 02.10.2025
Прем’єр-міністр Данії за результатами Європейської політспільноти: ми підтверджуємо непохитну підтримку Україні

Прем’єр-міністр Данії за результатами Європейської політспільноти: ми підтверджуємо непохитну підтримку Україні

18:24 02.10.2025
У Києві новий посол Данії, прийнято вірчі грамоти

У Києві новий посол Данії, прийнято вірчі грамоти

12:17 02.10.2025
Франція затримала російський танкер, який підозрюють у запуску дронів в Данії

Франція затримала російський танкер, який підозрюють у запуску дронів в Данії

06:26 01.10.2025
Румунія планує спільне з Україною виробництво оборонних безпілотників

Румунія планує спільне з Україною виробництво оборонних безпілотників

ВАЖЛИВЕ

Нідерланди внесуть EUR55 млн до Світового банку для підтримки України – прем’єр

РФ буде робити все, щоб Україна не займалася видобутком газу – Зеленський

Україна буде говорити з найактивнішими країнами у PURL щодо другого етапу їхніх внесків – Зеленський

Орбан залишиться в історії як єдиний прем’єр-міністр, який гальмував вступ України в ЄС – Зеленський

Україна застосувала для ударів по РФ виключно власну зброю, і не лише дрони – Зеленський

ОСТАННЄ

Кабмін ухвалив збільшення видатків Міноборони на 311 млрд грн – Шмигаль

Кабмін пропонує збільшити на 324,7 млрд грн витрати на оборону в держбюджеті-2025, джерело фінансування - ERA - Свириденко

Голова ДПСУ на зустрічі з військовими підрозділу Касьянова спростував спекуляції про штурмовиків на добропільському напрямку

За цю війну обовʼязково має бути відповідальність для всіх, хто розпочав її – Зеленський

Зеленський нагородив прем’єр-міністра Нідерландів Схоофа орденом князя Ярослава Мудрого І ступеня

Окупанти вдарили по енергетичній інфраструктурі Донеччини, є знеструмлення – ОВА

Україна та Нідерланди планують завершити і підписати меморандум щодо спільного виробництва дронів – комюніке

Словаччина надасть Україні 14-й пакет підтримки - міністр оборони

Сибіга: буде справедливо, якщо Україна з часом потрапить в топ світових експортерів зброї, потенціал є

Темпи просування окупантів минулого тижня знизились на 20% – DeepState

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА