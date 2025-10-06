Українська Fire Point зможе розпочати виробництво в Данії вже найближчими місяцями - міністр оборони

Українська оборонна компанія Fire Point зможе розпочати виробництво в Данії вже в найближчі місяці, заявив міністр оборони Данії Троель Лунд Поульсен.

Виступаючи на третьому Міжнародному форумі оборонних індустрій (DFNC3) у понеділок, міністр нагадав про започаткування данської моделі 2.0, що дасть можливість запросити оборонні компанії України розпочати виробництво в Данії.

"І разом з моїм колегою, він також присутній тут сьогодні, Мортеном Бьодсковим, ми щойно оголосили, що FirePoint зможе розпочати виробництво в Данії в найближчі місяці", - повідомив міністр.

Він висловив сподівання, що на початку наступного року Fire Point налагодить виробництво в Данії.

"Сподіваюся, ми також зможемо повчитися у Fire Point та, сподіваюся, що ми зможемо запросити більше оборонних компаній з України розпочати виробництво в Данії", - наголосив очільник відомства.

Раніше повідомлялося, що українська компанія Fire Point, відома розробкою крилатої ракети "Фламінго", готується до запуску виробництва твердого ракетного палива в Данії.

У червні 2025 року Данія та Україна підписали угоду про спільне виробництво зброї. 3 вересня 2025 року міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен офіційно повідомив, що Fire Point відкриє завод у місті Воєнс (південна Ютландія), поблизу авіабази Ськридструп (де базуються F-16 та F-35). Компанія вже зареєстрована в Данії під назвою FPRT і має CVR-номер (податковий ідентифікатор).