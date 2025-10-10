Інтерфакс-Україна
Економіка
19:49 10.10.2025

ДТЕК збільшив виробництво е/е, щоб мінімізувати відключення

Щоб мінімізувати відключення після останньої масованої ракетно-дронової атаки РФ на енергетичну інфраструктуру, "ДТЕК" збільшив виробництво електроенергії там, де це можливо, повідомив енергохолдинг з посиланням на генерального директора Максима Тимченко в п'ятницю.

"Зробимо все можливе, щоб захистити енергосистему України цієї зими", - заявив гендиректор.

Він зазначив, що лише за останні сім днів РФ атакувала об’єкти "ДТЕК" чотири рази.

Як повідомлялося, раніше в цей день "ДТЕК" відновив електропостачання понад 420 тис. родин Києва, зазначивши, що насамперед була заживлена критична інфраструктура міста.

 

