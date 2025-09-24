Інтерфакс-Україна
00:50 24.09.2025

Рубіо: якщо не буде шляху до миру в Україні в короткостроковій перспективі, США вживатимуть необхідних заходів як ціну за агресію

Державний секретар США Рубіо пригрозив запровадженням заходів для підвищення для РФ ціни за агресію у випадку відсутності в короткостроковій перспективі шляху до миру в Україні.

"Цій війні потрібно покласти край, але якщо цього не станеться, якщо не буде шляху до миру в короткостроковій перспективі, то Сполучені Штати та президент Дональд Дж. Трамп вживуть необхідних заходів, щоб запровадити ціну за продовження агресії", - сказав він на засіданні Радбезу ООН щодо миру та безпеки України у вівторок.

За словами держсекретаря, президент США Дональд Трамп виявив "надзвичайне терпіння", не розглядаючи додаткові санкції проти РФ "в надії на прорив у цьому питанні".

"Ми вступили в період, який, схоже, може призвести до навіть ескалації, з історично найбільшою кількістю ударів, які ми спостерігали за останні кілька ночей, ніж раніше. Зараз ми також спостерігаємо вторгнення в сусідній повітряний простір як безпілотників, так і літаків", – сказав Рубіо.

Держсекретар наголосив, що війна в Україні "виявилася надзвичайним викликом", і президент Трамп невпинно працював над мирним врегулюванням, "інвестував величезну кількість власного часу, енергії та найвищі ланки уряду".

"Ми мали зустрічі в Туреччині, зустрічі в Саудівській Аравії, зустрічі на Алясці, незліченну кількість телефонних дзвінків, роблячи все можливе, щоб вирішити та припинити цей конфлікт. Війна, яка не може закінчитися військовим шляхом, завершиться за столом переговорів. Саме там ця війна закінчиться", - заявив Рубіо.

Водночас він зазначив, що "чим довше війна триватиме, тим більше людей гинутиме".

За його словами, "деякі цифри втрат серед військовослужбовців, наприклад, з боку Російської Федерації, вражають".

"Тільки за один місяць втрати життя перевищують втрати за весь час дії США в Афганістані чи Іраку", - заявив Рубіо.

