ОВА: На Дніпропетровщині від обстрілів загинула жінка, п’ятеро людей поранено

Фото: Вікіпедія

Нікопольщина протягом дня зазнала масованих ударів російських військ, унаслідок яких загинула 54-річна жінка та поранено п’ятьох людей, повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Владислав Гайваненко.

"Понад шість десятків атак протягом дня пережила Нікопольщина - сам Нікополь, Покровська, Марганецька, Мирівська, Червоногригорівська громади. Ворог гатив FPV-дронами та артилерією", - зазначив він у дописі.

Обстрілами пошкоджено три багатоквартирні та шість приватних будинків, господарську споруду та автомобіль. Також понівечено інфраструктуру, кілька АЗС (одна з яких загорілася), агрофірму, сонячні панелі та лінію електропередач.

"Загинула 54-річна жінка. Співчуття рідним і близьким. Постраждали пʼятеро людей. З них троє госпіталізовані в стані середньої тяжкості", – зазначив Гайваненко.

Крім того, у Троїцькій громаді Павлоградського району російський БпЛА уразив приватну оселю. По Межівській громаді на Синельниківщині противник завдав ударів КАБами, повідомив очільник ОВА.