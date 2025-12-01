У Дніпрі вже 27 постраждалих – ДСНС

Фото: https://t.me/dsns_telegram

Кількість постраждалих внаслідок російського ракетного удару по Дніпру зросла до 27 осіб, повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

"У Дніпрі вже 27 постраждалих через ракетний удар росії. На жаль, 4 людини загинули, ще 4 вдалося врятувати", - вказується у повідомленні в телеграм-каналі.

Зазначається, що надзвичайники загасили всі пожежі. Пошкоджена 4-поверхова офісна будівля та 49 автомобілів.

Міський голова Дніпра Борис Філатов повідомив, що у місті також пошкоджено 4 багатоповерхівки, вибито понад 200 вікон.

"Також руйнувань зазнала будівля навчального закладу, склад благодійної організації та низка нежитлових приміщень. На місці пр