09:38 22.10.2025

В Києві введені екстрені відключення електроенергії

В Києві за розпорядженням НЕК "Укренерго" введені екстрені відключення електроенергії, повідомляє пресслужба Київської міської військової адміністрації.

"Енергетики закликають розумно поставитись до споживання електроенергії та мінімізувати використання енергоємних приладів. Спеціалісти працюють в цілодобовому режимі, щоб повернути повноцінне постачання світла до кожної домівки", - наголошується в повідомленні в телеграм-каналі.

