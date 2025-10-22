В Києві введені екстрені відключення електроенергії

Фото: Pixabay

В Києві за розпорядженням НЕК "Укренерго" введені екстрені відключення електроенергії, повідомляє пресслужба Київської міської військової адміністрації.

"Енергетики закликають розумно поставитись до споживання електроенергії та мінімізувати використання енергоємних приладів. Спеціалісти працюють в цілодобовому режимі, щоб повернути повноцінне постачання світла до кожної домівки", - наголошується в повідомленні в телеграм-каналі.