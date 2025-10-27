Екстрені відключення світла запроваджені в понеділок в Києві та низці областей

Фото: Pixabay

(оновлена)

НЕК "Укренерго" розпорядилася застосувати графіки аварійного відключення електроенергії в Києві та низці областей, повідомили енергохолдинг ДТЕК та оператори системи розподілу (ОСР, обленерго).

"За командою "Укренерго" у Києві, Київській та Дніпропетровській області застосовані екстрені відключення", – йдеться в повідомленні ДТЕК в Телеграм.

"27 жовтня 2025 року з 8:52 в Полтавській області застосований графік аварійного відключення споживачів електроенергії (ГАВ)", – написала в Facebook "Полтаваобленерго".

Подібну інформацію на цей час розмістили в своїх соцмережах "Суми"-, "Запоріжжя"-, "Черкаси"-, "Житомир"-, "Кіровоградобленерго".

Як повідомлялося, у понеділок "Укренерго" анонсувала відсутність обмежень електропостачання для населення, для промисловості в окремих регіонах мали діяти графіки обмеження потужності.