Інтерфакс-Україна
Події
18:20 15.10.2025

Екстрені відключення е/е введено в Києві та низці областей

1 хв читати
Екстрені відключення е/е введено в Києві та низці областей
Фото: Pixabay

Екстрені відключення світла відбуваються в Києві, Київській, Дніпропетровській, Одеській, Львівській, Кіровоградській, Сумській, Полтавській областях, повідомили енергохолдинг "ДТЕК" на місцеві оператори системи розподілу (ОСР, обленерго).

"Київ, Київщина, Дніпропетровщина, Одещина: екстрені відключення", – написав "ДТЕК" у соцмережах.

"За розпорядженням НЕК "Укренерго" сьогодні з 18:00 у Львові та області введені дві черги графіків аварійних відключень", – йдеться в повідомленні "Львівобленерго".

Подібна інформація на цей час в "Сумиобленерго", "Кіровоградобленерго", "Полтаваобленерго".

Теги: #екстрені_відключення_світла

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:47 28.02.2025
Застосовано аварійні відключення е/е в низці областей для промспоживачів – "Укренерго"

Застосовано аварійні відключення е/е в низці областей для промспоживачів – "Укренерго"

17:41 28.02.2025
"Укренерго" застосувала аварійні відключення електроенергії у Києві та низці областей

"Укренерго" застосувала аварійні відключення електроенергії у Києві та низці областей

09:54 28.11.2024
Екстрені відключення світла можуть тривати до вечора, графіки не діють - голова YASNO

Екстрені відключення світла можуть тривати до вечора, графіки не діють - голова YASNO

03:36 23.11.2024
Мешканців Рівного та району попередили про незначне коливання напруги в мережі

Мешканців Рівного та району попередили про незначне коливання напруги в мережі

07:44 17.11.2024
"Укренерго" застосовує екстрені відключення електроенергії

"Укренерго" застосовує екстрені відключення електроенергії

15:34 29.08.2024
Екстрені відключення запроваджено в 11 областях і Києві – "Укренерго"

Екстрені відключення запроваджено в 11 областях і Києві – "Укренерго"

15:10 29.08.2024
ДТЕК повідомив про екстрені відключення

ДТЕК повідомив про екстрені відключення

10:54 26.08.2024
Відключення запроваджено в Україні як превентивні заходи і через пошкодження енергообладнання - радник прем'єра

Відключення запроваджено в Україні як превентивні заходи і через пошкодження енергообладнання - радник прем'єра

09:19 26.08.2024
"Укренерго" розпорядилось запровадити екстрені відключення світла - ДТЕК

"Укренерго" розпорядилось запровадити екстрені відключення світла - ДТЕК

ВАЖЛИВЕ

В Україні є потенціал, щоб масштабувати далекобійні можливості - Зеленський

Зеленський: Порядок денний нашої зустрічі з Трампом дуже змістовний

Аварійні відключення світла по всій Україні, за винятком Донеччини та Чернігівщини

Рютте: НАТО надасть "Рамштайну" всю необхідну підтримку

Гілі: За 8 місяців роботи "Рамштайну" під керівництвом Лондона та Берліна взято зобов’язань на 50 млрд фунтів стерлінгів

ОСТАННЄ

Український виконавець Дорн заявляє, що виїхав з України за декілька днів до початку повномасштабної війни

Україна синхронізує в свої юрисдикції новий пакет санкцій від Британії - Зеленський

Шмигаль повідомив про підписання Меморандуму про взаєморозуміння щодо Нордично-Балтійської навчальної ініціативи

Шмигаль: Ми продовжимо удари вглиб РФ, тип ракет назвуть президенти Трамп та Зеленський

У Тернополі затримано групу військових, причетних до насильницьких та майнових злочинів - поліція

В Україні є потенціал, щоб масштабувати далекобійні можливості - Зеленський

Зеленський: Порядок денний нашої зустрічі з Трампом дуже змістовний

У створенні єдиного ППО-щита на заході України є зрушення - голова делегації Ради у ПА НАТО

Пісторіус: Ми інтенсифікуємо співпрацю між "оборонкою" ФРН та України та започатковуємо ініціативу з модернізації поставленого ЗСУ озброєння

Міський голова Дніпрорудного загинув у російському полоні через катування

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА