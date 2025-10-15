Екстрені відключення е/е введено в Києві та низці областей

Фото: Pixabay

Екстрені відключення світла відбуваються в Києві, Київській, Дніпропетровській, Одеській, Львівській, Кіровоградській, Сумській, Полтавській областях, повідомили енергохолдинг "ДТЕК" на місцеві оператори системи розподілу (ОСР, обленерго).

"Київ, Київщина, Дніпропетровщина, Одещина: екстрені відключення", – написав "ДТЕК" у соцмережах.

"За розпорядженням НЕК "Укренерго" сьогодні з 18:00 у Львові та області введені дві черги графіків аварійних відключень", – йдеться в повідомленні "Львівобленерго".

Подібна інформація на цей час в "Сумиобленерго", "Кіровоградобленерго", "Полтаваобленерго".