Екстрені відключення знову в Києві та Київській області – ДТЕК

Аварійні відключення електроенергії знову застосовуються в Києві й Київській області, повідомив енергохолдинг ДТЕК.

"Київ, Київщина: за командою "Укренерго" знову застосовані екстрені відключення", – йдеться в повідомленні ДТЕК в Телеграм.

Як повідомлялося, через складну ситуацію в енергосистемі зранку 16 жовтня, ближче до 10:00, у Києві, Київській, Харківській, Сумській, Полтавській, Запорізькій, Кіровоградській, Дніпропетровській, Хмельницькій та частині Черкаської областей були запроваджені аварійні відключення.

Крім того, "Укренерго" зазначало, що є ймовірність введення графіків обмеження потужності для промисловості по всій Україні з 16:00 до кінця доби 16 жовтня. Це пізніше підтвердило, зокрема, "Прикарпаттяобленерго", повідомивши своїм споживачам про застосування ГОП з 16:00 до 24:00 для всіх 5 черг.