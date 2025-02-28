Застосовано аварійні відключення е/е в низці областей для промспоживачів – "Укренерго"

НЕК "Укренерго" повідомила про застосування обмеження електропостачання в низці регіонів, наголосивши, що вони переважно стосуються промспоживачів.

"В кількох регіонах України застосовано аварійні відключення електроенергії. Причина посилення заходів обмеження – наслідки російських атак на енергооб’єкти. Першочергово відключаються промислові споживачі та бізнес", – йдеться в її повідомленні в Телеграм-каналі.

Згідно з інформацією, графіки обмеження потужності для промисловості продовжують діяти.

"Обмеження для побутових споживачів не застосовуються, за винятком аварійних ситуацій в мережах обленерго", – наголосила "Укренерго".

Кількома хвилинами раніше про аварійні відключення в Києві, Київській та Дніпропетровській областях повідомив "ДТЕК".