Мешканців Рівного та району попередили про незначне коливання напруги в мережі

У Рівному та районі в ніч на 23 листопада у зв'язку зі стабілізацією енергосистеми в мережі можливе незначне коливання напруги, повідомив голова Рівненської ОВА Олександр Коваль.

«Цієї ночі у зв'язку зі стабілізацією енергосистеми в електромережі можливе незначне коливання напруги. Йдеться про Рівне та Рівненський район», - повідомив Коваль.

Він закликав мешканців міста та району не вмикати чутливі електроприлади та знизити споживання.

Також, за його словами, на території області є ймовірність екстрених відключень світла.