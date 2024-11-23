Події

03:36 23.11.2024

Мешканців Рівного та району попередили про незначне коливання напруги в мережі

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У Рівному та районі в ніч на 23 листопада у зв'язку зі стабілізацією енергосистеми в мережі можливе незначне коливання напруги, повідомив голова Рівненської ОВА Олександр Коваль.

«Цієї ночі у зв'язку зі стабілізацією енергосистеми в електромережі можливе незначне коливання напруги. Йдеться про Рівне та Рівненський район», - повідомив Коваль.

Він закликав мешканців міста та району не вмикати чутливі електроприлади та знизити споживання.

Також, за його словами, на території області є ймовірність екстрених відключень світла.

Теги: #екстрені_відключення_світла #рівненська

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