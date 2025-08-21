Інтерфакс-Україна
Події
03:33 21.08.2025

Німеччина закликає Китай допомогти у мирному врегулюванні в Україні

1 хв читати

Німеччина привітала б більш активну участь Китаю в мирному процесі в Україні, оскільки переговори з Росією, ймовірно, активізуються, заявив міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль в інтерв’ю DW у середу.

Водночас він застеріг, що Пекін поки не виявляв зацікавленості в такій ролі, попри прямі заклики з боку Берліна та інших країн.

"Мало яка інша країна, уряд мають такий сильний вплив на Росію, як Китай. На жаль, Китай досі не скористався своїми можливостями, але ніколи не пізно", — сказав він.

Вадефуль також висловив оптимізм щодо зусиль США та України для початку переговорів із Росією, однак застеріг, що на полі бою ситуація залишається складною, а готовність президента РФ Володимира Путіна до переговорів ще не підтверджена.

Міністр додав, що якщо переговорів не відбудеться, це призведе до нових санкцій проти Росії, а Німеччина й США готові діяти у цьому напрямку. Щодо майданчика для переговорів, Вадепфуль зазначив, що Берлін "не має амбіцій" бути господарем, а Швейцарія виглядає як найбільш нейтральний варіант.

Джерело:https://www.dw.com/en/germanys-wadephul-urges-china-to-help-ukraine-peace-push/a-73703178

Теги: #німеччина #китай #заклик

