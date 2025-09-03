Зазвичай Путін тікає з Москви, коли інші наближаються до неї - радник Зеленського

Фото: Детектор Медіа

Володимир Путін зазвичай тікає з Москви, коли інші їдуть до неї і хочуть з ним поговорити, відреагував радник президента України з комунікації Дмитро Литвин на пропозицію Путіна зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським у Москві.

"Зазвичай Путін тікає з Москви, коли інші наближаються до неї і хочуть поговорити. Наприклад, коли Пригожин здійснив свій рейд, Путін просто втік", - написав Литвин у соцмережі Х у середу.

Раніше Путін запропонував президенту України Володимиру Зеленському приїхати на зустріч у Москві.

"Дональд (президент США Трамп – ІФ-У) попросив мене, якщо можливо, провести таку зустріч. Я сказав – так, це можливо. Зрештою, якщо Зеленський готовий, нехай приїжджає до Москви – така зустріч відбудеться", – сказав Путін журналістам за підсумками візиту до Китаю.