23:53 03.12.2025

Путін хоче завершити війну, це враження у Віткоффа і Кушнера після зустрічі – Трамп

Володимир Путін хоче завершити війну, таке враження склалося у спецпосланців президента США Стівена Віткоффа та Джареда Кушнера після зустрічі заявив президент США Дональд Трамп.

"Путін хотів би покласти край війні, таке враження склалося у Віткоффа та Кушнера після зустрічі. Я думаю, що він хотів би повернутися до більш нормального життя", - сказав він під час зустрічі з журналістами в Овальному кабінеті.

Раніше повідомлялось, що Віткофф разом із Кушнером проведуть переговори з Путіним. Очікується, що американські посланці представлять Путіну переглянутий мирний план США, який під час переговорів з українцями був скорочений з 28 до 19 пунктів.

Джерело: https://x.com/clashreport/status/1996328510491963784

