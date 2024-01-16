Події

09:31 16.01.2024

Чи під питанням підтримка України - цю тему обговорять учасники "Українського сніданку" в Давосі

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Фонд Віктора Пінчука та компанія EastOne 18 січня проведуть традиційний "Український сніданок" на полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі на тему Stand With Ukraine?

Як зазначається у пресрелізі в ніч на вівторок, його спікерами стануть президент Польщі Анджей Дуда, прем'єр Хорватії Андрей Пленкович, міністри закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон, Норвегії Еспен Барт Ейде, Польщі Радослав Сікорський та України Дмитро Кулеба, голова правління і виконавчий директор General Atlantic Білл Форд.

Крім того, серед промовців заявлені міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен, співзасновник та співголова правління The Carlyle Group Девід Рубенштейн, професор історії та світової політики Єльського університету Тімоті Снайдер і перший віцепрем'єр - міністр економіки України Юлія Свириденко.

Зазначається, що на ідею теми "Українського сніданку" в Давосі - Stand With Ukraine? - надихнула робота українського художника Микити Кадана, яку Пінчук придбав 24 квітня 2023 року на благодійному аукціоні "Української правди" на підтримку 93 бригади "Холодний Яр" (слова Stand With Ukraine написані вугіллям стільки разів, що їх уже складно розрізнити - ІФ-У).

"Український сніданок" (ланч) у Давосі, традиційний приватний захід, організований з нагоди щорічної зустрічі Всесвітнього економічного форуму (ВЕФ), відбувається щороку з 2005 року з метою просування України в міжнародний порядок денний та об'єднання українських і міжнародних лідерів.

 

Теги: #давос #український_сніданок

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