10:27 28.08.2025

Радник Зеленського: Росія навмисно задає удари точною зброєю по житловим будинкам

Окупаційна армія РФ навмисно завдає ударів точною зброєю по житловим будинкам, повідомив радник – уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк у четвер вранці.

"Дві крилатих ракети 9М727 Іскандер-К у будинок на Жилянській, балістика 9М723 Іскандер-М (можливо Кинжал) – у будинок на Бориспільській. Це достатньо точна зброя, щоб виключити промах. Це умисні удари в житлові будинки. Це тероризм", - написав він на сторінці у Facebook.

Власюк зазначив, що залишки ракет зараз вивчаються, результати будуть надані партнерам з ЄС.

"Вивчаємо залишки ракет, там є чіткі маркування. Нагадаємо партнерам про недостатність санкційних обмежень. Буквально привіз декілька плат з дронів в ракет, покажу сьогодні у Брюселі. Обмежити російський ВПК це безпека всього світу", - додав він.

Як повідомлялось, ППО знешкодила в ніч на четвер 589 із 629 повітряних цілей, з них – 563 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів, 1 аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал", 7 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23, 18 крилатих ракет Х-101, зафіксовано влучання ракет та ударних БпЛА на 13 локаціях, падіння збитих або уламків на 26 локаціях.

Всього у ніч на 28 серпня (із 19:30 27 серпня) противник завдав масованого удару по території України із застосуванням 629 засобів повітряного нападу: 598 ударних БпЛА; 2 аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал"; 9 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23; 20 крилатих ракет Х-101.

Теги: #атака_рф #власюк

