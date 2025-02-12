Росіяни щомісячно використовують близько USDT5-7 млрд для обходу санкцій - уповноважений президента з питань санкційної політики

Росіяни активно використовують нетрадиційну валюту для проведення розрахунків в обхід санкцій, найбільшу перевагу вони віддають токену USDT, оборот якого, за грубою оцінкою, складає USDT5-7 млрд щомісячно, повідомив уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк.

"Насамперед їм подобається USDT, тому що він все-таки менш волатильний і простіший для руху. Ми оцінюємо, що обсяг використання росіянами цього криптотокену за приблизними оцінками становить близько USDT5-7 млрд щомісячно", - повідомив він в інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна".

На думку уповноваженого, це незначний показник, якщо брати до уваги загальний обсяг торгівлі РФ, однак і він дає росіянам простір для суттєвих маневрів в обході встановлених обмежень. "Криптовалюта, stablecoin, USDT, одним словом - нетрадиційна валюта. Завдяки, в тім числі, інсайдерській інформації, у нас є багато відомостей про те, що відбувається на цьому ринку: як росіяни задля здійснення поставки підсанкційних продуктів скупляють все, що вони тільки можуть скупити на ринках Центральної Азії в цих сферах", - поділився Власюк.

За його словами, інформація про використання росіянами криптоактивів з метою обходу санкцій з серпня минулого року активно моніториться й береться до уваги під час комунікації з партнерами. "В результаті у грудні минулого року було прийнято санкційне рішення Великої Британії стосовно групи, яка обходила санкції через криптовалюти. Американці теж дуже зацікавилися цією сферою. У нас були детальні діалоги з командами США та Британії з приводу того, як відбувається обхід санкцій з використанням крипти", - повідомив уповноважений.

Власюк припустив, що з огляду на це слід очікувати подібних санкційних рішень у майбутньому. "Чесно кажучи, я не бачу як росіяни зможуть послуговуватися нетрадиційними формами грошей в довгостроковій перспективі, тому що воно все відносно легко технічно відслідковується й зупиняється", - резюмував він.