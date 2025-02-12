Інтерфакс-Україна
Економіка
18:30 12.02.2025

Уповноважений президента з питань санкційної політики: гадаю ЄС близький до повної відмови від ЗПГ РФ

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Уповноважений президента з питань санкційної політики: гадаю ЄС близький до повної відмови від ЗПГ РФ

Питання відмови від російського зрідженого природного газу (ЗПГ) досить гостро дискутувалось на різних політичних рівнях, проте здається, що зараз Євросоюз близький до консенсусу про повну відмову від його імпорту, вважає уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк.

"Загалом це питання досить гостро дискутувалось на різних політичних рівнях. Гадаю, зараз Євросоюз близький до консенсусу про повну відмову. Чи це буде зроблено через санкційну заборону, чи як окреме рішення з енергетичної безпеки, але, думаю, зрештою Євросоюз зможе вирішити це питання", - сказав він в інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Уповноважений нагадав, що Євросоюз у 14-му санкційному пакеті вже розглядав можливість заборонити імпорт російського ЗПГ, утім так і не ухвалив відповідне рішення, натомість ввів обмеження на його перевалку в європейських портах.

"Минулого року країни ЄС дійсно імпортували рекордний показник зрідженого природного газу, заплативши за це Росії понад $7 млрд. Це не вкладається в здоровий глузд - маючи ембарго на нафту морськими шляхами, добровільні відмови чи заборону на імпорт газу по трубах, нарощувати на тлі цієї кон’юнктури закупівлю ЗПГ", - зазначив Власюк.

За його словами, інші країни можуть стати альтернативою РФ, як постачальнику ЗПГ, зокрема - Сполучені Штати Америки.

 

Теги: #зпг #власюк

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