У ЄС можуть запровадити захід, що дозволяє заборонити імпорт ЗПГ із РФ без нових санкцій у сфері енергетики - ЗМІ

Євросоюз може створити механізм, за допомогою якого країни-члени могли б забороняти постачання російського зрідженого природного газу (ЗПГ) без введення нових санкцій, повідомляє Bloomberg із посиланням на документ, що потрапив у його розпорядження.

"Європейський союз націлений на те, щоб знайти спосіб надати державам-членам можливість ефективно забороняти постачання ЗПГ з Росії без введення нових санкцій, що стосуються енергетики", - інформує агентство.

Згідно з документом, міністри енергетики ЄС "готові схвалити пропозицію, що надасть змогу державам-членам тимчасово заборонити російським експортерам наперед бронювати інфраструктурний потенціал, необхідний для постачання". Ініціаторами такого заходу виступають Фінляндія, Естонія, Латвія, Литва та Польща. Очікується, що міністри можуть схвалити цю пропозицію вже у вівторок на зустрічі у Брюсселі.

Зазначається, що в ЄС ще необхідно провести консультації щодо запровадження нового механізму. Запропоноване правило вимагає також схвалення в Європарламенті.

Bloomberg нагадує, що раніше у березні член Єврокомісії з енергетики Кадрі Сімсон закликала заборонити постачання російського ЗПГ. Так, Іспанія, найбільший покупець російського ЗПГ серед усіх країн ЄС цього року, вже попросила компанії не підписувати нові закупівлі з Росії.

Наприкінці лютого Сімсон заявила, що, на її думку, протягом року в енергетичній системі Європи відбулися значні зміни, і ЄС суттєво скоротив свою залежність від російських енергоджерел.

"Цифри говорять самі за себе. Росія більше не є першим постачальником газу до Європи, її місце зайняли США та Норвегія. За 12 місяців постачання російського трубопровідного газу скоротилося зі 155 млрд куб. м до 62 млрд куб. м. Наш імпорт ЗПГ, навпаки , збільшився з 80 млрд куб. м у 2021 році до 135 млрд куб. м у 2022 році", - заявила єврокомісар.