Економіка

04:06 02.01.2023

Велика Британія припиняє імпорт зрідженого газу з Росії

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Велика Британія з 1 січня 2023 року повністю припиняє імпорт зрідженого природного газу з Російської Федерації, повідомило Міністерство закордонних справ Великої Британії в неділю.

"Сьогодні Велика Британія повністю припинила імпорт російського зрідженого природного газу. Ми відрізаємо Путіна від фінансування його незаконної війни та підтримуємо країни по всьому світу, щоб зменшити їхню власну залежність", - повідомляється в твіттері МЗС.

Як очікується, російський ЗПГ замінять постачання від американських виробників.

 

 

 

Теги: #газ #поставки #британія #зпг

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