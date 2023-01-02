Велика Британія припиняє імпорт зрідженого газу з Росії

Велика Британія з 1 січня 2023 року повністю припиняє імпорт зрідженого природного газу з Російської Федерації, повідомило Міністерство закордонних справ Великої Британії в неділю.

"Сьогодні Велика Британія повністю припинила імпорт російського зрідженого природного газу. Ми відрізаємо Путіна від фінансування його незаконної війни та підтримуємо країни по всьому світу, щоб зменшити їхню власну залежність", - повідомляється в твіттері МЗС.

Як очікується, російський ЗПГ замінять постачання від американських виробників.