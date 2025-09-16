Інтерфакс-Україна
Події
13:00 16.09.2025

ЄС проводить консультації щодо певних положень 19-го пакету санкцій – радник президента

ЄС проводить консультації щодо певних положень 19-го пакету санкцій – радник президента

Радник – уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк підтвердив, що 19-й пакет санкцій Європейського Союзу проти РФ мав бути представлений у вівторок, 16 вересня, але був відкладений.

"Дійсно, 19-й пакет санкцій притримали - мав бути представлений сьогодні. Тривають консультації (внутрішні та з партнерами) щодо включення ще деяких положень, або щодо виключення деяких положень. Тобто, може стати як краще, так і гірше. Віримо в краще, як і в те, що 19й буде представлений не пізніше, ніж наступного тижня", - написав Власюк в соцмережі Facebook.

Раніше повідомлялось, що ЄС розглядає можливість запровадження санкцій проти компаній в Індії та Китаї, які сприяють торгівлі нафтою з Росією. Індія наразі є одним з найбільших покупців російської сирої нафти в Азії.

За данними Bloomberg, офіційне подання 19 пакету санкцій було відкладене на два тижні після того, як президент США Дональд Трамп зажадав посилених європейських заходів як умови для того, щоб США продовжили запровадження власних санкцій.

