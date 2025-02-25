Shell повідомила про зростання світового ринку ЗПГ у 2024 році всього на 3 млн тонн

Обіг глобальної торгівлі зрідженим природним газом (ЗПГ) у 2024 році становив 407 млн тонн, ідеться в щорічному огляді компанії Shell LNG Outlook 2025.

Світова торгівля ЗПГ зросла лише на 3 млн тонн у 2024 році, що стало найнижчим річним приростом за 10 років, зазначають експерти британсько-нідерландського концерну.

Найбільший внесок у зростання зробив Китай (понад 6 млн тонн), також наростили імпорт Індія (понад 4 млн тонн), Єгипет, Південна Корея, Бразилія. Європа значно знизила імпорт.

Аналітики Shell трохи поліпшили оцінку довгострокового попиту на ЗПГ у світі. На період 2040 року вони наводять оцінку в 630-718 млн тонн, тоді як роком раніше "вилка" На період 2040 року вони наводять оцінку в 630-718 млн тонн, тоді як роком раніше “вилка” була 625-685 млн тонн.