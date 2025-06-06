Інтерфакс-Україна
Пресрелізи
11:09 06.06.2025

Ірина Міхальова, СМО Alliance Novobud, взяла участь у двох дискусіях Українського будівельного конгресу

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Ірина Міхальова, СМО Alliance Novobud, взяла участь у двох дискусіях Українського будівельного конгресу

4 червня у КВЦ «Парковий» відбувся Український будівельний конгрес — UBC — одна з головних галузевих подій року, яка об’єднала представників девелоперського ринку, державних структур, банківського сектору та профільних організацій. Учасницею події стала Ірина Міхальова, директорка з маркетингу Alliance Novobud. Експертка не лише виступила спікеркою на обговоренні держпрограми «єОселя», а й модерувала одну з ключових панельних дискусій на тему «Доступне житло: як зробити нерухомість доступною для українців».

Спікерами панелі стали представники девелопменту, фінансових установ та державного сектору: Павло Сомов, засновник EcoBud Building Group, Алла Дубровик-Рохова, начальниця управління комунікацій Укрфінжитла, партнерка компанії PGR Consulting Group, Іван Парух, заступник голови правління Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву, Володимир Чорненький, директор з роздрібного бізнесу Sky Bank та Анна Лаєвська, комерційна директорка «Інтергал-Буд»

Учасники обговорювали комплексні підходи до формування доступного ринку житла — від програм державної підтримки до інноваційних девелоперських моделей, фінансових інструментів та міжсекторної співпраці. Особливу увагу приділили викликам воєнного часу, які суттєво вплинули на купівельну спроможність населення, темпи будівництва та фінансування нових проєктів.

Окремим акцентом стала участь Ірини Міхальової в дискусійній панелі «єОселя — інвестиція держави у відновлення», модераторкою якої виступила Алла Дубровик-Рохова. Панель об’єднала забудовників і банкірів, які поділилися власним досвідом роботи з програмою, її впливом на ринок та перспективами розвитку.

Пані Ірина відповіла на кілька ключових запитань щодо ролі програми у продажах компанії, готовності змінювати традиційну модель фінансування будівництва та інвестицій у додаткові інструменти підтримки покупців:

«Програма «єОселя» — це не просто іпотечний продукт, це маркер довіри держави до галузі та підтримки українців. Для нашої компанії ця програма стала важливим фактором стабілізації продажів у 2024–2025 роках. Ми бачимо реальний вплив на купівельну активність і готові інвестувати в партнерські формати з банківськими установами заради підтримки покупців», — зазначила Ірина Міхальова.

Alliance Novobud дякує організаторам Українського будівельного конгресу 2025 за високий рівень події та створення простору для конструктивного діалогу, який рухає галузь уперед.

Теги: #український_будівельний_конгрес #ірина_міхальова #ubc #alliance_novobud

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