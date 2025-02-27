Україна за 15 років має вийти на довоєнне споживання е/е, але енергомікс суттєво зміниться – "Укренерго"

НЕК "Укренерго" орієнтується на зростання споживання е/е в повоєнний період приблизно на 2% щорічно і виходу за 15 років на довоєнні показники, але з іншим енергоміксом, повідомив директор з управління ОЕС України, член правління компанії Віталій Зайченко.

"При розгляді майбутнього енергоміксу ми ґрунтуємося на економічних прогнозах від Мінекономіки, і на післявоєнний період вони є досить оптимістичні з ростом на 5-7% ВВП країни. В нашому перерахунку це виливається приблизно в 2% росту споживання е/е, і ми розуміємо, що за 15 років повернемося до довоєнного рівня споживання, але воно буде зовсім іншим: зміниться і структура, і споживачі", – сказав Зайченко під час тематичної дискусії з розвитку енергетики України від Energy Club, яка транслювалася онлайн, передає кореспондент інтернет-порталу "Енергореформа".

За його словами, насамперед слід очікувати підвищеного рівня енергоефективності, що є однією зі стратегічних цілей держави, аби забезпечити ефективність економіки.

Зайченко зазначив, що одним з найголовніших факторів, які тиснуть на енергомікс, є декарбонізація.

"Ми розуміємо, що держава взяла на себе зобов’язання щодо закриття теплової генерації, яка не відповідає вимогам до екологічності й викидів. Але якщо не буде внесено суттєвих змін у цю програму декарбонізації, то після 2025 року ми втратимо досить багато теплової генерації, яку потрібно буде заміщувати", – пояснив головний диспетчер ОЕС України.

Другим питання формування енергоміксу він назвав збільшення генерації ВДЕ, вказавши, що до 2030 року потужність сонячних електростанцій як промислових, так і просьюмерів може збільшитися до 11 тис. МВт (зараз приблизно 6 тис. МВт – ЕР).

За його словами, це природний процес, бо технології дешевшають, як і у випадку з вітроенергетикою, розвитку якої зараз заважає тільки війна.

Водночас він вказав, що наступним чинником впливу на енергомікс буде потреба в балансуванні енергосистеми.

"Для того, щоб змінити цей мікс і бути готовими до викликів, треба щоб енергосистема була гнучка. Саме тому ми проводимо конкурси на доппослуги, в яких беруть участь насамперед газова генерація, а також системи накопичення енергії (СНЕ). Вони теж дешевшають, це світовий тренд, і розвитку СНЕ треба сприяти", – висловив переконання директор з управління ОЕС.

Він також звернув увагу, що 28 лютого закінчується термін прийому заявок у першому конкурсі на нову генеруючу маневрову потужність в цілому 700 МВт, але "Укренерго" не зупинятиметься на цьому, оскільки потребує приблизно 1,7 ГВт таких потужностей, що, за його словами, забезпечить достатню гнучкість енергосистеми на найближчі 5 років.

Крім того, Зайченко підняв питання виведення з експлуатації не тільки застарілих ТЕС, а також блоків АЕС, які уже мають продовжений термін.

"Їх треба буде замінити динамічною, надійною, відносно дешевою базовою е/е. "Енергоатом" озвучив плани, але, сподіваюся, технології будуть змінюватися, і ті малі модульні реактори (ММР), про які говорить світ, будуть впроваджуватися з часом. Є плани, і не тільки в нашої держави, щодо заміни блоків тих же ТЕС ММР, бо там уже є майданчики, які мають готову схему видачі потужності", – описав ситуацію член правління НЕК.

Він також вказав на актуальність водневих технологій як інструменту балансування енергосистеми, оскільки СНЕ та ГЕС не зможуть впоратися з цими завданнями повністю. Крім того, він акцентував на перспективах розбудови інтерконекторів з Європою для обміну е/е. За його словами, ці обміни можуть не завжди спрацьовувати, бо профіцити і дефіцити можуть виникати одночасно, але "є досить багато періодів часу, коли ми з вигодою можемо обмінюватися е/е".

Як повідомлялося, першими атомними реакторами, які Україна виведе з експлуатації, будуть реактори ВВЕР-440 Рівненської АЕС – блоки №1 та №2 (початок експлуатації – 1980 та 1981 рік), робота яких продовжена у грудні 2010 року на 20 та 25 років відповідно – до 2030 та 2035 років. РАЕС-3 (початок експлуатації – 1986 рік) у липні 2018 року також продовжено на 20 років – до 2038 року.

Продовжено на 10 років у грудні 2023 року експлуатацію ПАЕС-1 (працює з 1982 року) – до 2033 року, у грудні 2015 року ПАЕС-2 (з 1985 року) – до 2025 року, у грудні 2019 року ПАЕС-3 (з 1989 року) – до 2029 року.

Таким чином, після 30-40 років роботи продовжено ще на 10, 20 та 25 років експлуатацію шести енергоблоків на підконтрольній Україні території.

ХАЕС-1 введена в роботу в 1987 році, ХАЕС-2 та РАЕС-4 – 2004 році, відповідно перший тридцятирічний етап роботи, після якого розглядається рішення про продовження терміну експлуатації, ще не завершений.