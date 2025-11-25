"Укренерго" в середу обмежуватиме споживання на рівні вівторка: всю добу в усіх регіонах обсягом від 0,5 до 2,5 черги

НЕК "Укренерго" повідомила про застосування 26 листопада заходів обмеження споживання в усіх регіонах України таким же обсягом, як і у вівторок, 25 листопада.

"Час і обсяг застосування обмежень будуть наступними: графіки погодинних відключень – з 00:00 до 23:59 обсягом від 0,5 до 2,5 черг, графіки обмеження потужності для промислових споживачів – з 00:00 до 23:59", – йдеться в повідомленні НЕК у Телеграм.

Причина запровадження обмежень – наслідки попередніх російських масованих ракетно-дронових атак на енергооб’єкти, зазначив системний оператор.

Як повідомлялося, у понеділок компанія застосовувала погодинні відключення обсягом від 0,5 до 3 черг.