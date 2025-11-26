Інтерфакс-Україна
Події
18:58 26.11.2025

"Укренерго" застосовуватиме погодинні відключення у четвер на рівні середи - від 0,5 до 2,5 черг

1 хв читати
"Укренерго" застосовуватиме погодинні відключення у четвер на рівні середи - від 0,5 до 2,5 черг

НЕК "Укренерго" застосовуватиме 27 листопада цілодобові заходи обмеження споживання в усіх регіонах України.

"Причина запровадження обмежень – наслідки попередніх російських масованих ракетно-дронових атак на енергооб’єкти", - зазначив системний оператор.

Графіки погодинних відключень вводитимуться з 00:00 до 23:59 обсягом від 0,5 до 2,5 черг, а для промислових споживачів діятимуть графіки обмеження потужності з 00:00 до 23:59.

Як повідомлялося, у середу компанія також застосовувала погодинні відключення обсягом від 0,5 до 2,5 черг.

Теги: #відключення_світла #укренерго

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:17 26.11.2025
"Укренерго" застосувало аварійні відключення в трьох областях після атаки РФ на енергооб'єкти в кількох регіонах

"Укренерго" застосувало аварійні відключення в трьох областях після атаки РФ на енергооб'єкти в кількох регіонах

18:32 25.11.2025
"Укренерго" в середу обмежуватиме споживання на рівні вівторка: всю добу в усіх регіонах обсягом від 0,5 до 2,5 черги

"Укренерго" в середу обмежуватиме споживання на рівні вівторка: всю добу в усіх регіонах обсягом від 0,5 до 2,5 черги

15:43 25.11.2025
НКРЕКП дозволила "Укренерго" виділити додаткові 1,8 млрд грн на оплату е/е домСЕС за рахунок промислової ВДЕ-генерації

НКРЕКП дозволила "Укренерго" виділити додаткові 1,8 млрд грн на оплату е/е домСЕС за рахунок промислової ВДЕ-генерації

11:05 25.11.2025
"Укренерго" обмежить енергоспоживання у вівторок у Києві та кількох областях більшим обсягом, ніж прогнозувало

"Укренерго" обмежить енергоспоживання у вівторок у Києві та кількох областях більшим обсягом, ніж прогнозувало

09:34 25.11.2025
В Києві за розпорядженням НЕК "Укренерго" введено екстрені відключення електроенергії – КМВА

В Києві за розпорядженням НЕК "Укренерго" введено екстрені відключення електроенергії – КМВА

18:16 24.11.2025
"Укренерго" анонсувало на вівторок цілодобові відключення від 0,5 до 2,5 черг проти 0,5-3 черг у понеділок

"Укренерго" анонсувало на вівторок цілодобові відключення від 0,5 до 2,5 черг проти 0,5-3 черг у понеділок

18:43 22.11.2025
"Укренерго" у неділю обмежуватиме споживання у більшості регіонів обсягом від 1-2,5 черг

"Укренерго" у неділю обмежуватиме споживання у більшості регіонів обсягом від 1-2,5 черг

18:20 21.11.2025
"Укренерго" завтра обмежуватиме споживання всю добу в усіх регіонах обсягом від 1-3,5 черг проти 2,5-4 черг сьогодні

"Укренерго" завтра обмежуватиме споживання всю добу в усіх регіонах обсягом від 1-3,5 черг проти 2,5-4 черг сьогодні

18:11 20.11.2025
"Укренерго" скасувала аварійні відключення, завтра обмежуватиме електрику всю добу у більшості регіонів у 2,5-4 черги

"Укренерго" скасувала аварійні відключення, завтра обмежуватиме електрику всю добу у більшості регіонів у 2,5-4 черги

18:42 19.11.2025
"Укренерго" в четвер обмежуватиме електроспоживання цілодобово у всіх регіонах

"Укренерго" в четвер обмежуватиме електроспоживання цілодобово у всіх регіонах

ВАЖЛИВЕ

Зеленський доручив Гнатову та Палісі опрацювати справедливий розподіл особового складу між бригадами

Завдання щодо вітчизняного виробництва зброї мають бути виконані вчасно - Зеленський

У Силах оборони півдня не підтвердили інформацію про захоплення н.п. Високе у Запорізькій області

У Покровську йдуть бої, окупанти закидають нечисленні групи до центру міста з метою створити картинку для пропагандистських медіа - УВ "Схід"

Качка щодо заяв Орбана про фіндопомогу Україні: Позиція Угорщини не змінилася, ми послідовно працюємо з ЄС

ОСТАННЄ

Зеленський доручив Гнатову та Палісі опрацювати справедливий розподіл особового складу між бригадами

Верховна Рада розгляне закон про цивільну вогнепальну зброю

Завдання щодо вітчизняного виробництва зброї мають бути виконані вчасно - Зеленський

"Київтеплоенерго" повернуло тепло до всіх будинків після ворожих обстрілів

Понад 15,5 тис. одиниць зброї виведено з тіньового обігу за рік

ГАР при Міноборони наполягає на розслідуванні схеми при закупівлі бронежилетів у рамках "Міндічгейту"

Ще трьох українських дітей повернули з ТОТ у межах ініціативи Bring Kids Back UA – Єрмак

Військові в Гвінеї-Бісау заявили що взяли владу в країні під контроль

Україна хоче приєднатися до Рекомендації Ради ОЕСР щодо водних ресурсів

Кличко на саміті ЄНП: Примус України до миру на умовах РФ – це потурання планам Путіна піти війною на Європу

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА