10:53 28.11.2025

"Укренерго" зменшило загальну тривалість обмежень у більшості регіонів за останні кілька днів

Фото: https://www.facebook.com/minenergoUkraine

Завдяки вже здійсненим аварійно-відновлювальним роботам загальну тривалість вимушених знеструмлень у більшості регіонів за останні кілька днів вдалося суттєво зменшити.

"У всіх постраждалих від російських обстрілів регіонах тривають аварійно-відновлювальні роботи", - повідомило НЕК "Укренерго" в п'ятницю.

Системний оператор також підтвердив застосування цілодобових погодинних відключень 28 листопада на рівні двох попередніх днів - від 0,5 до 2,5 черг. Відповідно для промислових споживачів діють графіки обмеження потужності з 00:00 до 23:59.

Як повідомлялося з посиланням на голову правління "Укренерго" Віталія Зайченко, зменшення відключень електроенергії останнім часом пояснюється достатньо високими темпами відновлення та наявністю необхідного резервного обладнання.

Водночас генеральний директор Міжнародного агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Маріано Гроссі заявив, що виробництво електроенергії цього тижня на трьох діючих українських атомних електростанціях (АЕС) – Хмельницькій, Рівненській та Південноукраїнській – значною мірою повернулося до норми після минулотижневих військових атак на електромережу.

"Майже всі енергоблоки зараз працюють на повну потужність, лише один блок залишається на зниженій потужності. Окрім того, всі високовольтні лінії електропередач, втрачені під час атак, були відновлені", – йдеться у його заяві на сайт агентства 27 листопада.

