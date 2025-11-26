"Укренерго" застосувало аварійні відключення в трьох областях після атаки РФ на енергооб'єкти в кількох регіонах

Вночі РФ атакувала енергооб’єкти у кількох регіонах, в результаті чого з урахуванням наслідків попередніх російських ракетно-дронових ударів, на ранок 26 листопада застосовані аварійні відключення на Харківщині, Сумщині та Полтавщині.

"Енергетики вже почали аварійно-відновлювальні роботи, щоб якнайшвидше повернути пошкоджене обладнання в роботу. Аварійні відключення будуть скасовані одразу після стабілізації ситуації в енергосистемі", - повідомило НЕК "Укренерго" у середу.

Своєю чергою, як повідомило "Полтаваобленерго", о 9:40 компанія отримала команду від "Укренерго" застосувати графіки аварійних відключень (ГАВ) в обсязі 5 черг. На Сумщині ГАВ введені також для 1-5 черг.

За інформацією Міністерства енергетики України, 26 листопада ворог атакував безпосередньо енергетичну інфраструктуру Донецької та Харківської областей.

Водночас "Укренерго" підтвердило попередню інформацію про застосування 26 листопада погодинних відключень обсягом від 0,5 до 2,5 черг, а також графіків обмеження потужності для промислових споживачів і бізнесу.

"Увага! Ситуація в енергосистемі може змінитись. Стежте за повідомленнями на сайтах та офіційних сторінках у соцмережах вашого оператора системи розподілу (обленерго)", - традиційно попередив системний оператор споживачів.