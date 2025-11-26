Інтерфакс-Україна
Події
11:17 26.11.2025

"Укренерго" застосувало аварійні відключення в трьох областях після атаки РФ на енергооб'єкти в кількох регіонах

1 хв читати
"Укренерго" застосувало аварійні відключення в трьох областях після атаки РФ на енергооб'єкти в кількох регіонах

Вночі РФ атакувала енергооб’єкти у кількох регіонах, в результаті чого з урахуванням наслідків попередніх російських ракетно-дронових ударів, на ранок 26 листопада застосовані аварійні відключення на Харківщині, Сумщині та Полтавщині.

"Енергетики вже почали аварійно-відновлювальні роботи, щоб якнайшвидше повернути пошкоджене обладнання в роботу. Аварійні відключення будуть скасовані одразу після стабілізації ситуації в енергосистемі", - повідомило НЕК "Укренерго" у середу.

Своєю чергою, як повідомило "Полтаваобленерго", о 9:40 компанія отримала команду від "Укренерго" застосувати графіки аварійних відключень (ГАВ) в обсязі 5 черг. На Сумщині ГАВ введені також для 1-5 черг.

За інформацією Міністерства енергетики України, 26 листопада ворог атакував безпосередньо енергетичну інфраструктуру Донецької та Харківської областей.

Водночас "Укренерго" підтвердило попередню інформацію про застосування 26 листопада погодинних відключень обсягом від 0,5 до 2,5 черг, а також графіків обмеження потужності для промислових споживачів і бізнесу.

"Увага! Ситуація в енергосистемі може змінитись. Стежте за повідомленнями на сайтах та офіційних сторінках у соцмережах вашого оператора системи розподілу (обленерго)", - традиційно попередив системний оператор споживачів.

Теги: #укренерго #міненерго

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:32 25.11.2025
"Укренерго" в середу обмежуватиме споживання на рівні вівторка: всю добу в усіх регіонах обсягом від 0,5 до 2,5 черги

"Укренерго" в середу обмежуватиме споживання на рівні вівторка: всю добу в усіх регіонах обсягом від 0,5 до 2,5 черги

15:43 25.11.2025
НКРЕКП дозволила "Укренерго" виділити додаткові 1,8 млрд грн на оплату е/е домСЕС за рахунок промислової ВДЕ-генерації

НКРЕКП дозволила "Укренерго" виділити додаткові 1,8 млрд грн на оплату е/е домСЕС за рахунок промислової ВДЕ-генерації

11:05 25.11.2025
"Укренерго" обмежить енергоспоживання у вівторок у Києві та кількох областях більшим обсягом, ніж прогнозувало

"Укренерго" обмежить енергоспоживання у вівторок у Києві та кількох областях більшим обсягом, ніж прогнозувало

10:15 25.11.2025
Знеструмлені споживачі у п'яти областях внаслідок ударів РФ, аварійні відключення застосовані у чотирьох

Знеструмлені споживачі у п'яти областях внаслідок ударів РФ, аварійні відключення застосовані у чотирьох

09:34 25.11.2025
В Києві за розпорядженням НЕК "Укренерго" введено екстрені відключення електроенергії – КМВА

В Києві за розпорядженням НЕК "Укренерго" введено екстрені відключення електроенергії – КМВА

08:55 25.11.2025
Росія вночі атакувала об'єкти енергетичної інфраструктури

Росія вночі атакувала об'єкти енергетичної інфраструктури

02:30 25.11.2025
Росія атакує об'єкти енергетичної інфраструктури – Міненерго

Росія атакує об'єкти енергетичної інфраструктури – Міненерго

18:16 24.11.2025
"Укренерго" анонсувало на вівторок цілодобові відключення від 0,5 до 2,5 черг проти 0,5-3 черг у понеділок

"Укренерго" анонсувало на вівторок цілодобові відключення від 0,5 до 2,5 черг проти 0,5-3 черг у понеділок

18:43 22.11.2025
"Укренерго" у неділю обмежуватиме споживання у більшості регіонів обсягом від 1-2,5 черг

"Укренерго" у неділю обмежуватиме споживання у більшості регіонів обсягом від 1-2,5 черг

11:20 21.11.2025
РФ вдарила по енергетиці в кількох областях - Міненерго

РФ вдарила по енергетиці в кількох областях - Міненерго

ВАЖЛИВЕ

Фон дер Ляєн в Європарламенті: робота над текстом мирної угоди для України є відправною точкою на шляху вперед

Фон дер Ляєн: Єврокомісія готова представити юридичний документ щодо фінпідтримки України на 2026-2027 рр.

Сили оборони знешкодили 72 ворожих БпЛА із 90, є влучання на 10 локаціях

У Запоріжжі кількість поранених зросла до 19, пошкоджено понад 50 будинків через атаку дронів

Трамп, про розмову Віткоффа, Ушакова та Дмітрієва щодо мирного плану заявив, що спецпосланець США "має продати Україну Росії" як частину переговорів

ОСТАННЄ

На Чернігівщині від обстрілів пошкоджено кілька агроферм, на одній загинули тисячі свиней

Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Вдовиченко - ЦПК

Волонтери УЧХ допомагали ліквідувати наслідки російської атаки БпЛА на Запоріжжя

Антикорупційні органи викрили факт розкрадання 140 млн грн, виділених на відновлення тепло- та водопостачання у прифронтових містах на Донеччині

Прискорений прикордонний і митний контроль в русі в окремих поїздах запуститься із січня 2026р - Свириденко

Лубінець: Уряд зволікає з актами про захист осіб, постраждалих від сексуального насильства, пов'язаного з війною

Один з постраждалих внаслідок масованої атаки на Харків 23 листопада помер у лікарні

Лубінець: офіційні цифри не показують реальної картини сексуального насильства, пов'язаного з війною

До Києва прибула глава МЗС Латвії

Репарації постраждалим від СНПК повинні бути частиною міжнародного компенсаційного механізму - Кондратюк

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА