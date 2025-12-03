Інтерфакс-Україна
Події
11:05 03.12.2025

Удари РФ по енергетиці додатково знеструмили понад 20 тис. споживачів в чотирьох областях – Міненерго

1 хв читати

Понад 17,5 тис. споживачів у Харківській області, приблизно 5 тис. – у Дніпропетровській та Запорізькій областях, а також споживачі у Херсонській області додатково знеструмлені унаслідок атак РФ на енергооб’єкти станом на ранок середи, повідомило Міністерство енергетики України.

Згідно з повідомленням в телеграм-каналі відомства, в Одеській області всіх знеструмлених вночі абонентів вже заживлено.

При цьому Міненерго зазначає, що на Одещині внаслідок нічної атаки поранення отримав один працівник, його доставлено до лікарні.

"Аварійно-відновлювальні роботи тривають, енергетики працюють безперервно, щоб якнайшвидше відновити електропостачання", – наголошує міністерство.

За інформацією НЕК "Укренерго", графіки обмеження енергоспоживання діють, як і анонсувалося вчора, всю добу, обсяг обмежень для населення зберігається на рівні від 0,5 до 3 черг.

НЕК вказує, що, враховуючи наслідки обстрілів та погодні умови – зниження температури, високу хмарність, що зумовлює зростання рівня енергоспоживання та низьку ефективність роботи промислових і побутових сонячних електростанцій, сьогодні зберігається необхідність в ощадливому енергоспоживанні.

"Будь ласка, обмежте користування потужними електроприладами. За можливості, перенесіть енергоємні процеси на нічні години – після 22:00. Ощадливе споживання електроенергії сприятиме меншій тривалості вимушених відключень", – пояснює системний оператор.

Теги: #атака_рф #укренерго #міненерго

